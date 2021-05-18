Однако эксперты предупреждают: не следует ориентироваться только на численность субъектов бизнеса, оценивая самочувствие "малышей". Намного важнее то количество рабочих мест, которое они создают, и тот вклад, который они вносят в валовой региональный продукт.

В поисках альтернативы

В Псковской области в апреле прошлого года насчитывалось 22,1 тысячи субъектов МСП, в апреле текущего года - на 1,6 тысячи меньше (минус семь процентов). Если рассматривать только 2020 год, падение было еще более значительным: минус девять процентов.

- Конечно, "технические" факторы сыграли свою роль, - комментирует ситуацию псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Если раньше ФНС могла исключать из реестра только юридических лиц, не подающих отчетность, в прошлом году такое право у налоговиков возникло и в отношении индивидуальных предпринимателей. Также на ситуацию повлиял новый налог для самозанятых. Часть индивидуальных предпринимателей отказалась от статуса ИП и продолжила работать в качестве самозанятых физлиц. Однако, конечно, намного больнее ударила пандемия, помноженная на отмену единого налога на вмененный доход.

ЕНВД, который перестал действовать 1 января 2021 года, был одним из самых популярных налоговых режимов среди псковских "малышей". Его применяли почти 40 процентов субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. В конце прошлого года они оказались перед непростым выбором: стать самозанятыми, приобрести патент, перейти на упрощенную систему налогообложения или закрыться.

Ситуацию с патентами, которые в Псковской области были одними из самых дорогих в СЗФО, удалось исправить. Однако патенты подходят только индивидуальным предпринимателям, юридические лица их приобретать не вправе. Еще больше ограничений у налога для самозанятых: его нельзя применять ИП при наличии наемных работников, он не подходит для торговли.

Эксперты предупреждают: не следует ориентироваться только на численность субъектов бизнеса, оценивая самочувствие "малышей"

- Остается упрощенная система налогообложения, - продолжает Аркадий Мурылев. - В прошлом году ставки по "упрощенке" для наиболее пострадавших отраслей также удалось снизить. Но смягчение налогового режима не коснулось торговой, транспортной и ряда других сфер, у представителей которых ЕНВД пользовался большой популярностью. Налоговая нагрузка на некоторые небольшие предприятия, в том числе на сельские, увеличилась в два-три раза. Чтобы исправить ситуацию, я предложил предоставить льготы по "упрощенке" всем субъектам МСП, которые ранее применяли единый налог на вмененный доход независимо от сферы деятельности. Сейчас эта инициатива обсуждается. У нее есть противники, которые ссылаются на сложности с прогнозированием выпадающих доходов регионального бюджета. Однако, на мой взгляд, казна недополучит еще больше средств, если продолжат закрываться небольшие предприятия, которые реально работают, платят налоги и зарплаты своим сотрудникам.

Рабочих мест стало больше

По словам замруководителя департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александра Кайсарова, сама по себе численность субъектов малого и среднего предпринимательства практически ни о чем не говорит. Тенденция последних лет такова: количество "малышей" в стране сокращается, но их вклад в экономику растет.

- Не показателен и оборот. В сфере услуг работает множество так называемых "отмывочных" компаний с одной штатной единицей, которые пропускают через себя десятки миллионов рублей, но не создают никакой добавленной стоимости, - поясняет эксперт. - Куда больше о самочувствии "малышей" расскажет стоимость их основных фондов и размер штата. Если в отчетности отражается, что на небольшом производственном предприятии в прошлом году работало восемь человек, а в этом году - десять, вероятно, дела у этой компании идут неплохо. Ведь она готова официально трудоустраивать сотрудников, платить им белую зарплату, налоги и отчисления в страховые фонды.

В Псковской области численность сотрудников, которые работают на малых и средних предприятиях, в апреле 2021-го сократилась по сравнению с апрелем 2020-го. Но не столь значительно, как численность самих субъектов МСП. А в Калининградской области показатель, связанный с занятостью, за последний год даже увеличился.

- Привычка "в лоб" оценивать количество зарегистрированных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - это "ловушка колеи", - рассуждает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Между тем у нас в юрлицах количество занятых выросло со 119,2 тысячи человек в апреле 2020 года до 121,2 тысячи человек в апреле 2021-го. Стало больше работников, которые устроены у индивидуальных предпринимателей: с 23,7 тысячи до 26 тысяч человек. Итого более четырех тысяч рабочих мест субъекты МСП создали за последний год, находясь в крайне непростых экономических условиях.

Надо было предупреждать

Как полагает Александр Кайсаров, меры поддержки должны быть направлены не только на поддержание на плаву "малышей", которые столкнулись с трудностями, но и на развитие устойчивых некрупных бизнесов. Так, хороший эффект дает организация кооперации крупных и малых предприятий.

- Субъекты МСП, которые являются подрядчиками крупных холдинговых структур, демонстрировали хорошую динамику даже в прошлом году, - продолжает Александр Кайсаров. - Еще одно перспективное направление - работа с общественными объединениями малого и среднего бизнеса. Если компания вступила в федеральный, региональный или муниципальный союз, платит членские взносы, тратит время на общественную работу, скорее всего, она не является однодневкой, не работает в серой зоне, заинтересована в дальнейшем развитии. Именно на такой предпринимательский "костяк" следует обратить внимание при разработке и распределении точечных мер поддержки.

Не менее важна работа по снижению административного давления, развивает тему Аркадий Мурылев. Несмотря на то что количество плановых проверок в Псковской области в прошлом году сократилось почти в четыре раза по сравнению с позапрошлым годом, а количество внеплановых проверок - примерно в два раза, общая сумма штрафов снизилась всего на 13 процентов.

- При этом в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 4.1.1, согласно которой контрольно-надзорный орган может заменить штраф предупреждением, если субъект МСП совершил правонарушение впервые, - подчеркивает Аркадий Мурылев. - Однако, к сожалению, большинство ведомств использует этот инструмент редко, только получив соответствующее ходатайство от субъекта бизнеса. Многие же псковские предприниматели не знают о такой возможности - и в результате платят штрафы, ставящие их бизнес под угрозу закрытия. На мой взгляд, статья 4.1.1 должна применяться по инициативе контрольно-надзорного органа. Эту позицию разделяет и прокуратура. Надеюсь, ситуация изменится, ведь более активное использование механизма предупреждения способно существенно снизить административное давление на малый бизнес без дополнительной корректировки законодательства.