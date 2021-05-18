В Великих Луках четверых школьников увезли в больницу после физкультуры

В городе Великие Луки 18 мая четверо школьников во время урока физкультуры почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в СУ СКР по Псковской области. Проводится проверка.

- Причины ухудшения самочувствия детей выясняет следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство управления, - отметили в ведомстве.

Как сообщил в официальном телеграм-канале Псковской области председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, обычный тренировочный урок физкультуры проходил на улице. После него четверо детей пожаловались на головокружение и слабость. Администрация школы сразу же вызвала скорую помощь. Детей доставили в больницу и проинформировали об этом их родителей. Сейчас состояние школьников удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

- С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения проверок. Но никаких факторов отравления нет, - подчеркнул Александр Седунов.