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18.05.2021 08:28

Для первых пятерок

Вологодские первоклассники получат подарочные наборы
Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 106(8457)
В Вологодской области вновь стартовал проект "В первый раз в первый класс". Почти 17 тысяч ребят, которые этой осенью пойдут в первый класс, получат от правительства региона подарочные наборы.
Олег Кувшинников лично проинспектировал комплектацию наборов. Фото: Архив Правительства Вологодской области Олег Кувшинников лично проинспектировал комплектацию наборов. Фото: Архив Правительства Вологодской области
Олег Кувшинников лично проинспектировал комплектацию наборов. Фото: Архив Правительства Вологодской области

Комплекты канцелярских товаров первоклашкам будут вручать уже третий год подряд. За все время акции подарки от региона получили более 33 тысяч ребят.

В комплект входят самые востребованные в младших классах канцелярские принадлежности: пенал с ручками, ластиком, линейкой, альбом для рисования, краски, цветные карандаши, счетные палочки, расписание занятий, конструктор.

Появление конструктора в наборе не случайно. Дело в том, что во многих школах Вологодчины с первых классов на уроках технологии детям начинают преподавать основы инженерного дела. Для занятий требуется универсальный металлический конструктор, такой, из которого можно и дом построить, и автомобиль.

При этом многие объекты дети делают в течение нескольких уроков, поэтому конструкторы должны быть в индивидуальном пользовании. Немаловажно и то, чтобы они были одинаковы для всего класса, а лучше даже и для школы, ведь нередко в учебных заведениях проводятся конкурсы на самую оригинальную вещь, созданную из конструктора.

Появление типового конструктора в школьном наборе стало серьезным подспорьем для родителей, ведь им не нужно его покупать, и упростило жизнь педагогам, которые теперь могут использовать методические рекомендации разработчиков и наработки других школ по использованию этих конструкций.

За все время акции подарки от региона получили более 33 тысяч ребят

Еще одна важная деталь - светоотражатели. Их стали класть в наборы с прошлого года по многочисленным просьбам родителей и педагогов. К слову, издалека везти эти предметы не пришлось, светоотражатели изготавливают в Череповце.

Всего в наборе 13 предметов, а также папка-портфель с логотипом акции.

- Все письменные принадлежности в пенале одноцветные, без рисунка, так дети не будут отвлекаться на уроке. Очень важно, что в набор входит конструктор, который позволит развивать мелкую моторику у ребят, вызывает интерес к конструированию и моделированию. Папка, в которую сложены все принадлежности, сама по себе яркая и красочная, видела, что дети используют ее не только в школе. В целом комплект полностью соответствует необходимым навыкам для освоения программ начальной школы, - говорит методист кафедры педагогики Вологодского института развития образования Нина Шадрина.

Наборы уже сформированы, в ближайшее время их начнут раздавать в детских садах на выпускных. Не все ребята посещают садик, некоторые дети только этим летом переедут в Вологодскую область. Им наборы вручат до 1 сентября в местных управлениях образования.

По словам начальника департамента образования Вологодской области Елены Рябовой, более 10 тысяч наборов будут отправлены в Вологду и Череповец. Почти семь тысяч комплектов доставят в районы.

Процедура получения подарка в этом году стала проще. Так, при обращении в управление образования родителям больше не требуется представлять справку о зачислении в школу.

- Мы получили такой набор в прошлом году. Для меня, как для многодетной мамы, это была большая помощь. Ребенок пенал даже выбрал из набора, хотя купила ему другой пораньше. Конструктор в нашей школе не пригодился, но сын дома собирал сам, отлично развивает мелкую моторику, - призналась вологжанка Анастасия Голубева.

В социальных сетях родители довольно активно обсуждают наборы. Одним из главных преимуществ они называют их единообразие. Не секрет, что в классе учатся дети с самым разным материальным положением. И чем младше ребенок, тем он острее воспринимает то, что его семья не может позволить себе такие же траты, как семья одноклассника. Школьная форма всех как бы уравнивает, но маркером становится "канцелярка" - у кого карандаши ярче или обложка альбома красивей. Набор с одинаковыми для всех подарками уравнивает детей, это очень важно, считают вологжане.

Проект Вологодской области по поддержке семей первоклассников уникален, и опытом региона активно интересуются другие субъекты Федерации.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Поддержка первоклашек - это не только зона ответственности родителей, но и государства. Три года назад, когда мы запускали проект, он получил широкий общественный резонанс. В социальных сетях теперь меня часто спрашивают, будет ли вручаться в этом году набор первоклассника. И мы начинаем их выдавать нашим будущим школьникам. На этом не планируем завершать проект, его продолжим и в следующем году.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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