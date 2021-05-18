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18.05.2021 21:52
Рубрика: Экономика

Абрау-Дюрсо - рай для гурмана

Родина русского шампанского приглашает отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие
Текст: Роксана Бакуменко (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Если при упоминании Абрау-Дюрсо вы представляете только винные подвалы и бокал игристого, значит, вы давно не были в здешнем чудесном месте. Теперь это еще и гастрономический бренд Краснодарского края. Мидии в шампанском, черноморские рапаны и хамса... Это точно стоит попробовать!
Турист может приобрести гастрономические сувениры: винный мармелад, сыры, варенье из южных ягод и фруктов. Фото: Станислав Бойко Турист может приобрести гастрономические сувениры: винный мармелад, сыры, варенье из южных ягод и фруктов. Фото: Станислав Бойко
Турист может приобрести гастрономические сувениры: винный мармелад, сыры, варенье из южных ягод и фруктов. Фото: Станислав Бойко

Вкусно круглый год

Человек, благодаря которому о черноморской кухне заговорили как о явлении, - Сергей Альшевский, бренд-шеф Центра винного туризма "Абрау-Дюрсо".

Фото: Василий Батанов/ РИА Новости
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- Это сейчас модно во всей России, когда регионы выбирают конкретный продукт своим гастрономическим брендом. Мы начали продвигать локальные продукты лет десять назад, преследуя другую цель, - рассказывает Сергей. - Когда создаешь исключительные игристые и тихие вина, то и уровень гастрономии должен соответствовать. Для ресторанов и баров нам надо было получать эксклюзивные продукты, такие, которые создаются небольшими производствами. Продвижение вина совместно с локальным продуктом стало нашим фирменным стилем. Сегодня гастрономическое направление группы компаний "Абрау-Дюрсо" представлено сетью ресторанов на берегу озера, также в Краснодаре и Геленджике, гастрономической школой, фестивалями, винными лекториями, коллаборациями с известными виноделами, шеф-поварами.

- Когда мы говорим о гастротуризме, фактор сезонности не имеет значения. Абрау-Дюрсо идеально подходит для путешествий в межсезонье, - уверен бренд-шеф Альшевский. - Винное производство работает круглый год, природа оживает с уходом жары, разнообразие в ресторанном меню не исчезает. Сейчас все чаще к нам приезжают частные группы из Москвы, Санкт-Петербурга, посещают винодельни, ужинают в местных ресторанах. И все происходит в основном - в межсезонье.

Тонкости местного гастротуризма

Черноморская кухня - это морепродукты: мидии, устрицы, рапаны, черноморская рыба, которую в огромных количествах разбирают московские и питерские рестораны. Если говорить о кубанской кухне, то это свежие, выращенные на нашей земле овощи, фрукты, фермерская продукция. Однако гастрономический туризм - это не столько про еду, сколько про впечатления, поэтому важно выбрать правильное место для знакомства с особенностями черноморской кухни.

Сергей Альшевский из обыкновенной хамсы делает деликатесные брускетты, паштет, салаты и даже первые черноморские шпроты. Фото: Станислав Бойко

- У виноделов есть такое понятие, как терруар. Когда вы находитесь на территории винодельни, на восприятие вкуса вина влияет вся совокупность факторов - почва, на которой растет виноград, окружающая природа. Точно так происходит и с едой. Визуальная картина усиливает восприятие. Представьте, что вы сидите на завтраке с бокалом шампанского на веранде с видом на бирюзовое озеро Абрау. Это ли не гастрономическое удовольствие? - рассуждает Сергей Альшевский.

Не меньшее удовольствие - оказаться в ресторанном дворике. На территории Абрау-Дюрсо открыли фудкорт, где можно попробовать закуски и блюда греческой, паназиатской, кавказской, европейской и черноморской кухни. В 2017 году "Абрау-Дюрсо" стало первым объектом в стране, на который приехала команда федерального проекта "Гастрономическая карта России" для создания фото- и видеоконтента о региональной кухне.

- Давайте представим, что мы планируем путешествие в Абрау-Дюрсо, - говорит автор-методист и руководитель проекта Екатерина Шаповалова. - Ценители организованного отдыха могут начать путешествие с регионального завтрака на основе местных продуктов в отеле "Империал", затем отправиться на производство с дегустациями. Туристические группы могут арендовать шато с видом на виноградники и провести там обед или ужин с дегустацией вина и локальных специалитетов, поучаствовать в мастер-классах в Гастрономической школе Абрау-Дюрсо. Для тех, кто любит поесть вкусно, быстро и недорого, открыт фудкорт и с 2020 года работает доставка. Каждый турист может увезти из фирменных магазинов гастрономические сувениры - уникальные рецепты консервирования хамсы от Сергея Альшевского, винный мармелад, сыры, варенье. Итого, что мы имеем? Уникальный случай комплексного продукта и присутствие услуг и предложений практически во всех сегментах организации питания - от стритфуда до региональной кухни на деловых мероприятиях, организуемых на площадках Абрау-Дюрсо.

Черноморский шпрот

Как из обычного набора продуктов изобрести новое блюдо? Или представить национальную кухню, традиции которой насчитывают тысячи лет, в современном авторском исполнении? В Абрау-Дюрсо обе задачи решены блестяще.

Вот история про черноморскую рыбку - хамсу, которой в Новороссийске поставлен памятник. Сергей Альшевский взял простой продукт за основу, чтобы на его примере показать, как может быть разнообразно наше меню. Брускетты, паштет, первые черноморские шпроты из хамсы!

Бренд-шеф Центра винного туризма Сергей Альшевский представит блюда из локальных продуктов на V Международном форуме "Завтрак Шефа" в Москве

- Мы закоптили хамсу, пастеризовали в масле, и получилось невероятно вкусно. Да еще и придумали сувенир, который наши гости могут увезти с собой. И знаете, разбирают в огромных количествах! - поясняет он.

Кстати, в этом месяце Сергей Альшевский представит блюда из локальных продуктов на юбилейном, V Международном форуме "Завтрак Шефа" в Москве.

...Каждый год Абрау-Дюрсо предлагает своим гостям новые форматы мероприятий, новые вкусы, не останавливаясь ни на день. В этом и есть секрет успеха, говорят амбассадоры бренда. И приглашают туристов в увлекательнейшее гастрономическое путешествие по курорту!

Тем временем

Кавказский стол

"Гастрономическая карта Кавказа" - еще одна уникальная концепция, представленная в Абрау-Дюрсо. Ее автор - шеф-повар ресторана "Вилла Роз" Руслан Терзян. В меню вошли блюда 12 республик Кавказа. Каждый месяц в ресторане устраивают ужин, посвященный одной из республик, куда обязательно приглашают носителя местной гастрономической культуры, а также предлагают гостям блюда от шеф-повара в его авторском видении.

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