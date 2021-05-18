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Рубрика: Экономика

Есть ли места в гостиницах Краснодарского края, как там с ценами и сервисом

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Около 80% российских туристов летом едут к морю, и в этом году Краснодарский край может принять около 15 млн гостей, считает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Он рассказал в интервью "РГ" - Неделя, может ли этот турпоток быть еще больше и чем так привлекают гостей Сочи и другие курорты.
Краснодарский край может принять около 15 миллионов гостей, жаждущих тепла, солнца, гор и моря. Фото: Gettyimages Краснодарский край может принять около 15 миллионов гостей, жаждущих тепла, солнца, гор и моря. Фото: Gettyimages
Краснодарский край может принять около 15 миллионов гостей, жаждущих тепла, солнца, гор и моря. Фото: Gettyimages

Андрей Владимирович, сейчас большинство границ закрыто, и, как часто говорят, у россиян есть прекрасная возможность лучше узнать свою страну. Наши туристы могут найти что-то новое для себя в России?

Андрей Игнатьев: Уже нашли. Людей привлекают интересные новые турпродукты. Большинство, конечно, стремится выехать на российский юг. Но и те направления и виды туризма, которые ранее не были столь популярны, сейчас получили дополнительный импульс для развития.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Например, автотуризм, сплавы по рекам, отдых в глэмпингах. Люди активнее поехали в Мурманск за северным сиянием, на Камчатку знакомиться с китами, в трекинговые туры на Алтай. Помогли внутреннему спросу чартеры, которые туроператоры поставили в регионы, - Хакасию, Калининград, на Байкал. Эти направления пока не такие массовые, как южные, не дают большого турпотока, но они уже стали новыми туристскими трендами.

Чем привлекает туристов отдых в Краснодарском крае помимо пляжа и моря?

Андрей Игнатьев: Краснодарский край известен своими экскурсионными возможностями, но появляются и относительно новые варианты. Например, набирают популярность винные туры. Сегодня около 50 виноделен Краснодара принимают туристов. Есть такие интересные маршруты, как, например, "Лавандовый уикенд" в Анапе - с осмотром виноделен, дегустацией местных сыров, прогулками в лавандовых полях с профессиональным фотографом.

Интересное предложение - посещение гольф-турниров. Один из них - "Сильные фигуры" - прошел в Геленджике в начале мая. Количество заявок уже в первые дни превысило возможности гольф-клуба.

Черноморское побережье в этом году пользуется огромным спросом. Каков прогноз на лето?

Андрей Игнатьев: В 2020 году Краснодарский край посетили 11 млн человек. Это, конечно, меньше, чем было бы без ограничений из-за пандемии. По нашим оценкам и прогнозам местной власти, в этом году курорты Кубани примут 14,5-15,5 млн туристов.

Фото: iStock
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То есть показатели 2019 года перекрыть не удастся?

Андрей Игнатьев: Скорее всего, нет, так как есть определенные сложности. Прежде всего платежеспособный спрос населения за последние два года, то есть за время пандемии, снизился. Во-вторых, остаются еще ограничения по заселению в гостиницы, по посещению некоторых объектов показа и массовых мероприятий.

Мест в гостиницах на юге всем хватит?

Андрей Игнатьев: Здесь возможны проблемы. С 15 апреля ограничено авиасообщение с Турцией, а туда на период до 1 июня забронировали туры примерно 560 тысяч россиян. По нашим данным, около 40% из них переориентировали свои поездки на Краснодарский край. Поэтому есть ажиотажный спрос в первую очередь на пятизвездочные отели, то есть в сегменте качественного отдыха. Вообще, гостиницы четырех- и пятизвездочные в большинстве своем уже забронированы на весь летний сезон, тем более что их и немного в этом регионе.

Отсутствие конкуренции приводит к повышению цен и снижению уровня обслуживания. Так что сам по себе негативный фактор, связанный с закрытием международных направлений, создает еще и дополнительные сложности для туристов внутри страны. В турбизнесе очень важен возвратный клиент, то есть те путешественники, которые, съездив на какой-либо курорт один раз, захотят приехать снова. Если же человеку что-то не понравилось, неважно из-за чего - высоких цен или плохого сервиса, он в дальнейшем выберет другое направление. Именно ажиотажный спрос создает такую опасность.

Амбициозные цели национального проекта вполне достижимы

Насколько могут вырасти цены в этом году на отдых на Черноморском побережье к уровню 2019 года?

Андрей Игнатьев: Если зарубежные пляжные альтернативы не появятся в ближайшее время, то цены на российских курортах могут подняться более чем на 20% по сравнению с 2019 годом. В этом смысле возобновление чартерного сообщения, в частности с Турцией, Египтом и другими пляжными направлениями, поможет и российским черноморским курортам, как бы парадоксально это ни звучало.

Существует широко распространенное заблуждение, что большинство россиян отдыхать едут за рубеж и, соответственно, вывозят деньги. Но даже в те годы, когда за границу выезжало максимальное количество туристов, в России все равно отдыхало больше. Давайте сравним. Только Краснодарский край в 2019 году принял 17,5 млн туристов плюс Крым - 7,4 млн, вместе получается 24,9 млн. Подчеркну, это только два курортных региона. А за границу с целью туризма в том же году, по данным Пограничной службы ФСБ России, в общей сложности выехало 17,9 млн наших граждан. И еще важный момент: по данным Росстата, Центробанка и различных опросов, заграничные паспорта имеют не более 25% населения России. Так что в любом случае гораздо больше россиян отдыхают в своей стране, чем едут за границу.

Самое время отдыхать в России! Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Что нужно сделать, чтобы в России было еще больше предложений для разных групп туристов?

Андрей Игнатьев: Необходимо создавать возможности для самых разнообразных видов комфортного отдыха. В свое время звучали мнения, что олимпийская инфраструктура, созданная в Сочи к 2014 году, потом не будет востребована, спортивные объекты придут в негодность и средства в них инвестируются напрасно. Как мы видим, все происходит полностью наоборот: курорты Сочи пользовались большой популярностью и до пандемии. Работает закон рынка. Как только создается инфраструктура, начинают приезжать туристы. Так что надо, чтобы этим сочинским опытом воспользовались и другие регионы.

Фото: Олег Галицких/ РГ
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После развития инфраструктуры задача номер два - подготовка кадров для туриндустрии всей страны. Можно построить множество отелей, но если не будет профессиональных управленцев и персонала, привлечь туристов будет сложно. Эти задачи будут решаться с помощью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который в конце апреля был официально представлен правительством страны.

В рамках нацпроекта на один рубль федерального бюджета планируется привлечь четыре рубля инвестиционных средств. Аналитический мониторинг РСТ показывает, что всплеск активности инвесторов уже сегодня наблюдается в тех регионах, которые в условиях пандемии оказались в центре внимания турбизнеса. Например, в развитие туриндустрии Хакасии инвесторы вложат 4 млрд рублей. Безусловно, очень важна и господдержка: программа кешбэка, которая показала себя как самый эффективный инструмент стимулирования спроса во время пандемии, субсидирование чартеров в отдаленные регионы, поскольку самая дорогая составляющая путешествий по России - авиаперевозка.

Амбициозные цели национального проекта кажутся мне вполне достижимыми. Если турбизнес и государство будут работать так же эффективно и слаженно, как в этот сложный пандемийный период, то за 10 лет мы вместе создадим все возможности для качественного, интересного и доступного отдыха в нашей стране. В том числе и для иностранцев, которые раньше привозили к нам 11 млрд долларов в год, что сопоставимо с доходами от экспорта российских вооружений, ряда цветных металлов или, например, леса. И эти доходы от несырьевого экспорта мы тоже можем увеличить минимум в два раза до 2030 года, активно развивая въездной туризм в Россию.

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