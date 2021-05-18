Как интересно отдохнуть на территории античной Фанагории

Поселок Сенной в Краснодарском крае известен тем, что здесь находится знаменитый археологический памятник и одна из самых крупных виноделен страны "Фанагория". Тем, кто решит провести свой отпуск на Кубани или же отправиться в Крым, по дороге на полуостров либо на обратном пути обязательно стоит заехать в эти известные своими гастрономическими изысками места. Туристам предложат экскурсию с осмотром виноградников, хранилищ и, конечно же, дегустацию.

Проходит она в подвале, где стоят бочки с винами, а также казы - специальные ниши, в которых лучшие напитки дополнительно выдерживаются в бутылке. Бочки сделаны из французского, американского и кавказского дуба. Последние изготавливают здесь же, в Сенном, на уникальном бондарном производстве, которое тоже можно посетить. На обед же стоит отправиться в ресторан "Каберне" , где традиционные кубанские блюда делают только из местных продуктов.

Чтобы прослыть здесь за своего, нужно попросить принести чачи, поджечь ее и горящей плеснуть в фирменную уху или заказать галаган - паюсную икру рыб семейства кефалевых. Это уникальное предложение действует в августе - сентябре. На экскурсию можно приехать специально или заказать ее в одном из двух отелей "Фанагория Порт", расположенных по обе стороны трассы, ведущей в Крым. В гостиницах можно также заказать трансфер для путешествия по винодельням и грязевым вулканам Таманского полуострова.

Если же остановиться в гостинице возможности нет, обязательно стоит перекусить в одном из двух кафе формата fast casual, расположенных прямо при отелях. Основа меню - хлеб, сыр и вино - объясняется историей места: древнегреческий полис Фанагория был крупным поставщиком зерна и винограда. Сыр же является основой искусства "пейринг" - подбора гастрономической пары к вину.