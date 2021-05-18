Как интересно отдохнуть на территории античной Фанагории

Новости

УНИКС в овертайме обыграл "Локомотив-Кубань" 22:05
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России 21:48
На доме в Москве появилось граффити Василия Ланового 21:47
Завершено расследование по делу бывшего схимонаха Сергия 21:20
В Румынии мужчина сделал три прививки от коронавируса 21:12
Путин: Россия нацелена на укрепление контактов с Боснией и Герцеговиной 21:06
ЦБ: Банки в марте ввезли в РФ максимальный объем евро за год 20:48
Арестованы студенты, которые на самокатах сбивали пешеходов на Невском 20:39
Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020 20:21
Саратовцы встретили патриотический поезд 20:04
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу 19:53
В Киргизии изъяли рекордную партию героина 19:53
Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси 19:40
Аксенов жестко ответил пожалевшему крымчан Зеленскому 19:20
Мишустин выступит на совещании у Путина по Посланию 19:19
Умер актер Владимир Федоров 19:19
Прототип цифрового рубля создадут к 2021 году 19:15
В Севастополе умер бывший главный режиссер театра ЧФ Александр Губарев 19:07
Комиссия Совфеда составит список самых опасных для РФ информационных ресурсов 19:06
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы 18:58
К месту гибели АПЛ "Комсомолец" отправилась экспедиция из Архангельска 18:43
Министр здравоохранения Украины уволен за провал вакцинации 18:33
Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18:31
В Подмосковье на КПП военнослужащий погиб под колесами "Урала" 18:28
В Сбербанке не видят признаков перегрева в потребкредитовании 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 21:12
Рубрика: Экономика

Дегустация у моста

Как интересно отдохнуть на территории античной Фанагории
Текст: Дарья Лисицына (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Поселок Сенной в Краснодарском крае известен тем, что здесь находится знаменитый археологический памятник и одна из самых крупных виноделен страны "Фанагория". Тем, кто решит провести свой отпуск на Кубани или же отправиться в Крым, по дороге на полуостров либо на обратном пути обязательно стоит заехать в эти известные своими гастрономическими изысками места. Туристам предложат экскурсию с осмотром виноградников, хранилищ и, конечно же, дегустацию.
Туристам предложат обзорную экскурсию с осмотром виноградников. Фото: Gettyimages Туристам предложат обзорную экскурсию с осмотром виноградников. Фото: Gettyimages
Туристам предложат обзорную экскурсию с осмотром виноградников. Фото: Gettyimages

Проходит она в подвале, где стоят бочки с винами, а также казы - специальные ниши, в которых лучшие напитки дополнительно выдерживаются в бутылке. Бочки сделаны из французского, американского и кавказского дуба. Последние изготавливают здесь же, в Сенном, на уникальном бондарном производстве, которое тоже можно посетить. На обед же стоит отправиться в ресторан "Каберне" , где традиционные кубанские блюда делают только из местных продуктов.

Фото: Владимир Аносов
Какими гастрономическими изысками порадует гостей Кубань

Чтобы прослыть здесь за своего, нужно попросить принести чачи, поджечь ее и горящей плеснуть в фирменную уху или заказать галаган - паюсную икру рыб семейства кефалевых. Это уникальное предложение действует в августе - сентябре. На экскурсию можно приехать специально или заказать ее в одном из двух отелей "Фанагория Порт", расположенных по обе стороны трассы, ведущей в Крым. В гостиницах можно также заказать трансфер для путешествия по винодельням и грязевым вулканам Таманского полуострова.

Если же остановиться в гостинице возможности нет, обязательно стоит перекусить в одном из двух кафе формата fast casual, расположенных прямо при отелях. Основа меню - хлеб, сыр и вино - объясняется историей места: древнегреческий полис Фанагория был крупным поставщиком зерна и винограда. Сыр же является основой искусства "пейринг" - подбора гастрономической пары к вину.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов