Ростовчане Руслан и Юлия Атоян входят в число лучших экспертов-практиков в электронной торговле и маркетплейсе. За год им удалось без опыта и практически с нуля развить успешный бизнес на AliExpress. Теперь за консультацией по организации торговли на этой площадке к ним обращаются даже китайцы.

- Я работала инстаграм-маркетологом и вела свою онлайн-школу по продвижению. Руслан был инженером. Он работал вахтовым методом, и мы его подолгу не видели. В общем был семейный запрос на такую организацию работы и жизни, чтобы Руслан мог дольше находится дома, - рассказывает Юлия.

Во время очередного отпуска после вахты Руслан помогал супруге организовать фотосессию для продвижения в соцсетях продукции ивановской фабрики, выпускающей домашнюю одежду. Руслану понравилось качество пижам, и он поинтересовался ценой. Цена оказалась на удивление низкой. Тогда-то и возникла идея наладить продажи этого товара на китайской платформе, к которой семейная пара до сих пор имела отношение лишь как покупатели. Производитель одежды занимался исключительно оптовой торговлей, но не стал возражать против пробной розницы через интернет.

Ростовчане новый бизнес оформили на ИП Юлии. Руслан изучил алгоритм создания интернет-магазина и специфику работы с китайской площадкой.

- Начинать тогда было непросто. Половина инструкций в то время была на китайском языке. Причем при прямом машинном переводе на русский смысл зачастую сильно искажался. Приходилось с помощью электронного переводчика сначала переводить текст на английский, а уже потом - на русский. Так получалось понятнее, - вспоминает Руслан.

Юлия направила на интернет-магазин внешний трафик через рекламу у блогеров. И вскоре начали поступать первые заказы. Стартовый заработок оказался небольшой, всего 2000 рублей, но он показал, что система работает. После этого молодые предприниматели просчитали экономический потенциал нового бизнеса с учетом расходов на рекламу, комиссии и налоги и решили заняться электронной коммерцией всерьез. Руслан уволился с работы, супруги заключили договор с почтой, разработали систему скидок и купонов. Через год в магазине было уже 48 тысяч подписчиков и тысячи стабильных заказов. Кроме того, помимо магазина одежды, ростовчане открыли в интернете продажу игрушек, открывают магазин косметики и подумывают о торговле чаем.

При этом они отмечают, что для достижения результатов необходимо прикладывать определенные усилия и проявлять креатив для продвижения каждого вида товаров, поскольку на интернет-площадке приходится конкурировать не только с российскими коллегами, но и с китайскими предпринимателями.

- В интернете нет волшебной кнопки "бабло". Каждый магазин нужно организовывать по-своему, и у каждого будет своя история, - говорит Руслан.

- Самая большая ошибка продавцов - это заполнить карточку товара и надеяться, что маркетплейс сам будет его продвигать. Нет, интернет-бизнес, как и всякий другой, нужно развивать, - добавляет Юлия.

Развивая бизнес, предприниматель растет и сам, становится экспертом, к которому начинают обращаться за советами.

- Однажды я отвечал в магазинном чате на вопросы клиентов, - рассказывает Руслан. - Вдруг приходит вопрос: "Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вам удалось добиться таких впечатляющих результатов на площадке? Мы тоже открыли магазин, но не можем раскрутиться".

Как выяснилось, к ростовчанам через свою российскую сотрудницу обратился китайский предприниматель, который пытался наладить торговлю на китайской же платформе в России. Руслан и Юлия дали несколько советов, как вести бизнес на AliExpress. То ли помогли их рекомендации, то ли у предпринимателя из Поднебесной были и другие консультанты, но вскоре его магазин с единичными продажами стал одним из самых раскрученных ювелирных интернет-магазинов на маркетплейсе.

Руслан и Юлия настоятельно советуют начинающим интернет-предпринимателям, прежде чем выходить со своим товаром в виртуальное пространство, проанализировать в рейтингах первые позиции с похожей продукцией. Если на глобальной площадке уже продаются такие же товары по цене, которую сложно перебить, перспективы для развития бизнеса в интернете не очень хороши. Но даже присутствие в Сети дешевых китайских товаров - это еще не приговор. Можно использовать другие конкурентные преимущества.

- Китайские производители и продавцы зачастую очень легкомысленно относятся к подаче своего товара на маркетплейсе. Они могут неаккуратно заполнять карточки, довольствоваться сделанными на бегу снимками с мобильного телефона и описанием с помощью машинного перевода, они недостаточно внимания уделяют сервису и общению с клиентами. Поэтому вполне реально продать более дорогой товар из той же категории, но с качественным описанием на русском языке и хорошими снимками. Огромным плюсом будет также быстрая доставка по России. Даже доброжелательные ответы и оперативная обратная связь помогают обзавестись постоянными клиентами. У нас были случаи, когда люди удивлялись, получив ответ на свой вопрос сразу. Они признавались, что реакции от некоторых китайских магазинов приходится ждать по два-три дня, при этом приходят ответы, плохо переведенные на русский и не всегда понятные. Также есть примеры, когда предприниматели закупают в Китае товар, который уже продается на маркетплейсе по более низкой цене, но благодаря грамотной работе с покупателями их бизнес вполне успешно развивается, - подтверждают Руслан и Юлия.

Чем торговать

По словам Руслана и Юлии, на маркетплейсе можно выделить наиболее перспективные для развития бизнеса категории товаров. Например, одежда и все, что связано с модой, является востребованной продукцией, но это сегмент с высокой конкуренцией. Причем конкурировать придется в основном с китайскими производителями. Поэтому нужно сразу настраивать себя на активную работу с магазином, привлечение трафика и формирование выигрышного сервиса. Косметика, например, имеет самый большой органический прирост трафика. Это тот редкий случай, когда можно выставить товар на площадке, и покупатель найдет его сам. Похожая ситуация с мелкой электроникой и радиодеталями. Также сейчас активно растет сегмент автомобильных запчастей, инструментов и товаров для дома. Мебель тоже пользуются спросом, в том числе и потому, что из Китая ее дорого везти. Тут понадобится сгенерировать первоначальный трафик для мебельного интернет-магазина. Если мебель окажется качественной, ее будут покупать. Неоднозначная ситуация с детскими игрушками. Покупатель очень хорошо реагирует на игрушки российского производства. Но если этот товар поступил из Китая, продать его будет гораздо сложнее.