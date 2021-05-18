Как в Краснодарском крае строят Русский Голливуд

Почему кинематографисты так любят юг? Все ответы неправильны, кроме профессионального - потому что для них важно лето - картинка в кадре - лучше, солнечных дней больше. Краснодарский край наши кинодеятели облюбовали уже давно. На Кубани отвечают им таким же теплом, как и принято в этих краях. Тут уже можно проводить отдельную экскурсию по местам съемок любимых фильмов. Причем как ХХ, так и ХХI века - в двух частях.

Однако буквально в последнее время на Юге России стали делать для киносъемок больше, чем когда-либо. Потому что поняли, что при правильной политике региона очень значимо его развитие и в плане кинематографической отрасли. Важно, чтобы таланты и профессионалы получали достойное образование в этом направлении, а потом - не уезжали в столицу. Отдельная задача - выйти на собственное производство фильмов и сериалов. А для тех, кто сюда приезжает снимать, нужно организовать возврат средств - в индустрии это называется рибейты. В Краснодарском крае разработана собственная система рибейтов - все съемочные группы, которые приезжают работать на здешние уникальные локации, оказываются в выгодном положении: часть затраченных финансов снова возвращается к ним на счет.

Cледующий шаг - сделать из Анапы кинематографическую столицу Краснодарского края. Специально для этого тут организовали в этом году А.МореФест (a.morefest)- он откроется 15 мая презентацией новой комедии "Честный развод", которая снималась в этих краях. Фильм представит одна из его звезд - актриса Агата Муцениеце. На большом экране Театральной площади Анапы пройдет большая публичная презентация картины, в которой также снимались Александр Робак, Андрей Борисов, Анна Невская, Андрей Федорцов, Ирина Безряднова и другие актеры.

Еще одной из активностей в рамках фестиваля А.МореФест будет специально организованный для ведущих продюсеров страны тур, чтобы они могли ознакомиться с возможностями, локациями и программами и правильно планировать будущие кинокартины.

"Закон о поддержке кинопроизводителей в Краснодарском крае был принят в июле 2019 года. В 2020-м была учреждена кинокомиссия, а уже в 2021 году начнет функционировать программа компенсаций за съемку фильмов на территории региона (система рибейтов). Вне всякого сомнения, новые меры поддержки позволят существенно нарастить кинопроизводственные обороты, а также повысить туристическую и инвестиционную привлекательность Краснодарского края. Также этому будет способствовать создание на местах качественных и конкурентоспособных услуг в регионе - с современным техническим оснащением и высококвалифицированным персоналом", - рассказал обозревателю "РГ" Сергей Сельянов, глава кинокомпании СТВ, председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Агата Муцениеце в фильме "Честный развод" (снимался на Кубани). Фото: Предоставлено Megogo

Все это должно получиться, потому что развитие кинематографической отрасли в регионе - в крепких женских руках. Вот что рассказала "РГ" Юлианна Медведева - исполнительный директор ассоциации "КиноКрай", генеральный продюсер кинокомпании "Medvedfilm Production", основатель киношколы "Medvedfilm school": "Ассоциация "КиноКрай" играет одну из главных ролей в развитии региона.

Мы объединили большую часть местных кинопроизводителей и являемся разработчиками законодательных проектов, связанных с кинопроизводством в нашем регионе. Власти Краснодарского края нас слышат, нам помогают - предпринимаются все меры по развитию киноиндустрии, разрабатываются механизмы господдержки. Анапа в этом году выступает лидирующим звеном, организовав продюсерский тур. В рамках фестиваля А.МореФест кино выделено в отдельный блок. Презентации фильмов с известными актерами, запуск кинотеатра под открытым небом и многое другое". Юлианна особо подчеркивает, что за последних три года именно в Анапе не было снято ни одного проекта. И вот город вновь распахнул свои двери, и только в мае месяце съемки трех фильмов начинаются в Анапе. А в целом, в Краснодарском крае уже насчитывается более 15 проектов, находящихся в производстве.

"Кубань - один из красивейших регионов России. Безусловно, она очень интересна кинопроизводителям с точки зрения климатических особенностей. Самый длинный съемочный сезон в стране. В регионе обширный выбор разнообразных фактур и локаций. Уверен, что с запуском программы рибейтов количество производимых фильмов в год как минимум будет удвоено", - отметил в разговоре с нами Сергей Сельянов.

Мы обратились и к одному из кинопродюсеров - участников будущего тура - Роману Борисевичу, главе кинокомпании "Коктебель".

"Краснодарский край и, в частности, его Черноморская часть - прекрасная локация для съемок кинопроектов и другой аудиовизуальной продукции. Наличие нескольких климатических зон, развитая инфраструктура и удобная логистика, которая дополнена недавно созданной кинокомиссией, открывает большие перспективы. Осенью прошлого года мы провели съемки в окрестностях города Геленджика новой картины режиссера Николая Хомерики "Море волнуется" при непосредственном участии Черноморской киностудии. Этот опыт был положительным, и потенциал края огромен - полностью его еще только предстоит раскрыть", - сказал Роман Борисевич.

Кстати

Какие фильмы снимали на Кубани раньше

"Кубанские казаки", 1949; "Стряпуха", 1965; "Бриллиантовая рука", 1968; "В моей смерти прошу винить Клаву К.",1979; "Сувенир для прокурора", 1989; "9 рота", 2005; "День Д", 2008; "Тихая застава", 2010; "Спецназ", 2012; "Горько", 2013; "Старшая дочь", 2014.

Тем временем

Какие фильмы снимают сейчас

"Рашн Юг"; "Ищейка"; "Дорогие дети"; "Марафон"; "Отпуск"; "Море волнуется"; "Нежность"; "Менталистка"; "Мама рулит"; "Моя большая тайна"; "Лихач"; "Дельфин".