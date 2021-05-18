Спрос на отдых в России с прошлого лета заметно вырос. Причем самыми востребованными и в нынешнем сезоне по-прежнему остаются средства размещения, имеющие развитую инфраструктуру, благоустроенные зеленые территории, бассейны, рестораны, СПА и фитнес-комплексы, развитую спортивную инфраструктуру, условия для детского и семейного отдыха. Именно по такому принципу организован отдых на популярных зарубежных курортах, чей опыт взят теперь на вооружение. Первые отели под известными мировыми брендами были построены в Сочи к Олимпиаде-2014. С тех пор рынок отелей на Черноморском побережье края продолжает расти. В числе ведущих игроков на этом рынке - сочинская компания Ле Ронд Групп, которая совместно с известной французской фирмой AccorHotels реализует проекты строительства гостиниц в формате кондо-отелей в Сочи и других городах России.

Что уже сделано и что еще предстоит? Чем привлекает этот бизнес частных инвесторов, решивших вложить средства в строительство новых либо в капитальную реконструкцию отживших свой век гостиниц? Об этом мы попросили рассказать генерального директора российского предприятия, депутата Городского собрания Сочи Дмитрия Малыхина.

Дмитрий Вячеславович, сначала давайте поясним читателям, что такое гостиница в формате кондо-отеля и чем она отличается от традиционной гостиницы.

Дмитрий Малыхин: Гостиница в формате кондо-отеля объединяет преимущества отеля и кондоминиума - это комплекс с гостиничной инфраструктурой, включающей рестораны, бары, СПА и фитнес-клубы, салоны красоты, бассейны, конференц-зоны. Отличие от обычного отеля в том, что он принадлежит не только ограниченному кругу инвесторов или одному гостиничному оператору, но и широкому кругу частных инвесторов, решивших приобрести номер в отеле в собственность с целью получения дохода. Такой формат очень популярен в Арабских Эмиратах. Что касается европейских кондо-отелей, то они в основном находятся в крупных городах, таких как Париж или Лондон, а также в курортных зонах Лазурного Берега и побережья Испании. В числе первых российских кондо-отелей - Docklands в Санкт-Петербурге и Adagio Le Rond Sochi.

Последний - как раз ваш объект, на примере которого можно наглядно видеть, насколько привлекателен этот бизнес для частных инвесторов. А чем именно?

Дмитрий Малыхин: Наш инвестор получает доход от работы отеля за вычетом расходов. Приблизительно 40 процентов от выручки. Это так называемый пассивный доход, который делится между собственниками номеров. Почему это выгодно? Банковский вклад приносит доход до 5 процентов, бизнес зарабатывает примерно от 15 до 20 процентов, а инвестиции в кондо-отель позволяют получить от 8 до 10% дохода, потому что вложенные средства попадают в эффективное управление, что всегда привлекает людей, имеющих свободные средства, но не готовых к ведению самостоятельного бизнеса. В тех же Арабских Эмиратах благодаря привлечению средств частных инвесторов удалось создать оазисы в пустыне: теперь это один из самых востребованных туристических маршрутов. Для России с ее уникальными природными и культурными богатствами - наглядный пример для подражания.

Который вы успешно реализовываете в поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи, где подходит к завершению строительство современного четырехзвездочного апарт-отеля Adagio Le Rond Sochi в формате кондо. Он ведь появился на базе гостиницы "Олимпийская", давно требующей кардинальной реконструкции?

Дмитрий Малыхин: И добавлю - огромных вложений. Из убыточного предприятия со старым морально устаревшим зданием, требующим капитального ремонта, нам удалось создать новый современный отель международного уровня с номерным фондом, вдвое превышающим прежний: сейчас это 458 номеров. На март 2021 года более 300 частных инвесторов стали нашими партнерами, купив номера в апарт-отеле. Они инвестировали в реконструкцию гостиницы в общей сложности 3,6 миллиарда рублей. В 2019 году проект ADAGIO Le Rond Sоchi был удостоен XI Федеральной премии Urban Awards 2019 в номинации "Лучший региональный комплекс". По оценкам компании AccorHotels и Cushman & Wakefield, данный проект имеет все возможности стать лучшим отелем ADAGIO в Европе и России.

Второй наш проект - гостиничный комплекс Mercure 4* и Adagio Access 3* на 741 номер в поселке Красная Поляна - находится на стадии проектирования, планируемый срок открытия - 2023 год.

"Мы планируем строительство отелей в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Барнауле, Махачкале, на озере Байкал и в других регионах"

По проекту ADAGIO Access на 125 номеров в поселке Ольгинка Туапсинского района получено разрешение на строительство, планируемый срок открытия - 2023 год.

Проект гостиничного комплекса MQVENPICK 4*, IBIS Styies & ADAGIO Access на 800 номеров мы планируем реализовать в поселке Лазаревское в 2021-2024 годах.

Насколько известно, ваши планы связаны не только с Черноморским побережьем Кубани, но и с другими российскими регионами, привлекательными для туристов.

Дмитрий Малыхин: Мы планируем строительство отелей в таких городах, как Геленджик, Новороссийск, Анапа, Барнаул, Махачкала, на озере Байкал и в других российских регионах, о чем сейчас ведутся активные переговоры с государственными и муниципальными органами власти. По ряду проектов уже заключены трехсторонние соглашения, остальные готовятся к подписанию. При этом, подчеркну, все наши планы будут реализовываться с привлечением проектного финансирования ведущих российских банков в соответствии с ФЗ-214 с использованием счетов эскроу. Для компании-застройщика строительство отелей в формате кондо позволяет быстро окупить проект за счет продажи части номерного фонда. Возврат кредитных средств обеспечивается еще до начала работы отеля. В результате реализации наших проектов общий номерной фонд построенных и реконструированных объектов составит около 2414 номеров "три и четыре звезды" с объемом частных инвестиций 15,5 миллиарда рублей, то есть примерно 40% от аналогичного номерного фонда под управлением международных гостиничных операторов, построенных к зимним Олимпийским играм 2014 года. Планируется создание 1330 рабочих мест, а ожидаемые поступления в бюджет в виде налогов от хозяйственной деятельности гостиниц составят около 400-500 миллионов рублей в год.

Из убыточного предприятия со старым, морально устаревшим зданием компании удалось создать отель международного уровня. Фото: Предоставлено Adagio Le Rond Sochi

Но пока это, что называется, прожекты...

Дмитрий Малыхин: Почему прожекты? За три года реализации только одного проекта ADAGIO Le Rond Sоchi компания уже заплатила в бюджет налогов и сборов на сумму свыше 164 миллионов рублей, создав более 450 рабочих мест. Особо отмечу, что мы не просим у государства деньги, ибо все наши инвесторы - физические лица. Они не вывозят личные средства за границу, а вкладывают их в развитие своей страны, то есть 3,5 миллиарда, вложенные в реконструкцию той же гостиницы "Олимпийская", возможно, были бы вывезены за границу, после чего там, а не у нас в стране, люди покупали бы номера и апартаменты в отелях. Мы живем в очень интересное время, когда Россия просто обязана выйти на качественно новый уровень. Надо смотреть как минимум на десять лет вперед. Именно это мы и делаем. Ограничения на въезд из-за пандемии дали определенные плюсы для развития отечественного туризма. Но когда ограничения снимут, наши соотечественники снова поедут отдыхать за границу, если в России не появятся объекты размещения с развитой инфраструктурой. Задача - создать все это в кратчайшие сроки. Тогда в России гарантированно останутся и отечественные туристы, и путешественники из других стран к нам приедут. Ведь другую такую интересную страну, как наша, во всем мире трудно найти.

Конкретно

Счет на миллиарды

Свыше 300 частных инвесторов приобрели номера в отеле международного уровня Adagio Le Rond Sochi на сумму 3,6 миллиарда рублей.

В рамках реализации проекта строительства апарт-отеля Adagio Le Rond Sochi компания уже заплатила в бюджет налогов и сборов на сумму более 164 миллионов рублей.