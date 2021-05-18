Какие живописные природные уголки можно посетить на курорте "Роза Хутор"

Горы Сочи весной - это постепенно отступающий снег и наливающиеся зеленью альпийские луга. С 1 мая на курорте "Роза Хутор" стартовал новый туристический сезон, и к услугам гостей - 80 километров пеших троп, пролегающих по живописным местам Западного Кавказа. В прошлом году здесь работали 11 маршрутов разной сложности, сейчас направления будут расширены. Интерес к природному туризму - тренд последнего времени. Путешественники все больше стремятся к уединению, исследованию заповедных уголков, отдыху от суеты и шума современной городской жизни. Отвечая на растущий спрос, "Роза Хутор" в сотрудничестве с Сочинским национальным парком активно развивает разветвленную сеть пеших маршрутов, позволяющих совершить увлекательные и безопасные прогулки в горы.

- Развитие природного туризма в горах является приоритетной задачей для курорта, - рассказывает руководитель управления активного отдыха и туризма "Роза Хутор" Ольга Падейская. - Сейчас у нас действуют пешие тропы как для самостоятельного посещения - "Тропа здоровья", "Парк водопадов", "Каменный Столб" и другие, так и маршруты, по которым можно передвигаться только с гидом, и на это имеется несколько причин.

Например, если путь пролегает в пограничной зоне, где необходимо наличие специального разрешения на посещение данной зоны, а в рамках группы с сертифицированным гидом посещение разрешено без пропуска. Или маршрут проходит по немаркированным тропам, и существует высокая вероятность того, что человек может заблудиться. Отрадно, что среди гостей курорта все больше тех, кто не просто наслаждается видами со смотровых площадок, перемещаясь исключительно в кабине канатки, но и тех, кто хочет больше активности в горах и предпочитает пешие маршруты от одной локации к другой. И, знаете, если раньше в горный поход люди могли явиться чуть ли не на каблуках, то сейчас все экипируются правильно: удобная трекинговая обувь, за спиной рюкзак с перекусом и бутылкой воды. Чувствуется, что все больше людей грамотнее готовятся к активному отдыху на природе, - отмечает Ольга Падейская.

Наибольший интерес у отдыхающих вызывает парк водопадов "Менделиха": в прошлом летнем сезоне его посетили около 410 тысяч человек. Расположен парк на южном склоне горного хребта Аибга, в русле одноименной реки, названной в честь некогда жившей здесь семьи Мендель. Почему же фамилия образовала топоним? По сохранившимся свидетельствам фельдшер Борис Мендель проходил в этих местах военную службу, в 1870-м женился на девушке Айя из старинного абазинского дворянского рода. Спустя несколько лет он уволился из армии, получил должность сельского врача и поселился в урочище Аибга. Все члены большой и дружной семьи (супруги воспитывали четверых сыновей и дочь) слыли трудолюбивыми: разводили лошадей, сеяли рожь, возвели водяную мельницу. Жизнь главы семейства оборвалась трагически - в 1920 году он наткнулся в горах на группу всадников, тайно перевозивших сокровища Кубанского казачьего войска, и был застрелен...

В парке "Менделиха" можно увидеть 7 водопадов, в том числе самый высокий в окрестностях Сочи - "Золотой" (77 метров). Маршрут протяженностью 4 километра начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" и пролегает по тропам, оборудованным деревянными мостиками и смотровыми площадками с перилами. Начало лета, пожалуй, самое лучшее время для знакомства с водопадами: интенсивно тающий в горах снег питает ручьи и шумные каскады воды особенно поражают своей красотой. В нынешнем сезоне любителям гор курорт предлагает еще два необычных маршрута, которые можно преодолеть в сопровождении гидов-проводников: "Пастушьими тропами к Греческому мосту" и "Нахазо". Так, первое прогулочно-познавательное путешествие берет начало в Роза Долине (подъемом на канатных дорогах до Роза Пик) и вьется по настоящим пастушьим тропкам южного хребта Аибга, на которых открывается потрясающая панорама Кавказских гор. А вот тропа "Нахазо" уводит к урочищу с одноименным названием. В расположенном неподалеку уединенном горном цирке "Юрьев Хутор" в разгар летнего дня можно увидеть пасущихся кавказских серн. Экологи курорта устроили в этом месте солонец - специальную подкормочную площадку. Красивые животные с изящно изогнутыми рожками отличаются осторожностью и любопытством. В горах при виде опасности они исчезают, укрываясь в расщелинах скал. Так что понаблюдать за ними в местах подкормки - редкая удача.

- В текущем году для юных гостей курорта будет запущена новая экскурсионная программа "Тайная жизнь птиц", - говорит Ольга Падейская. - Это познавательное путешествие в горы с акцентом на мир пернатых, которых в окрестностях курорта насчитывается 256 видов. Двигаясь по маршруту, дети под руководством гида будут изучать горную природу, знакомиться с устройством экосистем, важную роль в которых играют птицы.

Путешественники стремятся к уединению, исследованию заповедных уголков, отдыху от суеты и шума городской жизни

Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно побывать на этнохуторе "Шишин двор". Свое название он получил в честь создателей - потомков русских поселенцев семьи Шишиных. Благодаря главе семейства Ананию Васильевичу, известному знатоку горских архитектурных приемов и культуры, здесь в горах удалось в мельчайших подробностях воссоздать традиционное жилище и быт первых русских переселенцев. В усадьбе есть главный дом, "гостевой" летний, выполняющий роль кунацкой, и пацха - многоугольная постройка с земляным полом и открытым очагом. Все гости могут отведать молодого козьего сыра, приготовленного хозяином на собственной сыроварне, мацони и, конечно, душистого горного меда. Добраться сюда можно, заказав экскурсию или совершив прогулку по тропе "Озерный траверс".

Начало лета - самое лучшее время для знакомства с водопадами. Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Тем временем

"Зеленый код"

Взрыв интереса к активному туризму, сопровождавший пандемию COVID-19 в нашей стране, привел к необходимости предоставлять гостям комфортный и безопасный отдых в близких к естественной природной среде условиях. Отвечая на этот запрос, "Роза Хутор" планирует создать сеть опорных туристских лагерей. Новые объекты будут размещены в рекреационной зоне Сочинского национального парка и соединены непротяженными маршрутами.

При создании этих объектов будет использован корпоративный зеленый стандарт - "Зеленый код", включающий 18 групп критериев, охватывающих все стадии возведения туристической инфраструктуры. После тестирования он может быть тиражирован для использования во всей туристической индустрии России.