На въезде в Геленджик расположен единственный на всем Черноморском побережье реабилитационный центр для животных "Сафари-парк", который каждый год посещают сотни тысяч туристов. Здесь на южном склоне Маркотхского хребта, в тени соснового леса, обитают разные животные, но уссурийская тигрица Маша и подрастающие белые медвежата Ермак и Арктика-Аврора - самые знаменитые из них.

...Полосатого хищника подарили на день рождения Владимиру Путину осенью 2008 года. Журналистам хозяин животного признался, что жаль расставаться с котенком, но зверь должен жить в нормальных условиях. Поэтому несколько дней малышка провела в его официальной резиденции в Ново-Огареве, а затем уехала на постоянное место жительства в Краснодарский край.

Сейчас эта статная двухметровая хозяйка тайги обитает в отдельном вольере с двумя бассейнами, так как очень любит купаться. Сотрудники парка называют Машу не иначе как "барышня с характером" - в юности она проводила время с другими молодыми тигрицами, но, повзрослев, стала задирать приятельниц, и их рассадили.

- Маша - настоящая единоличница, не готова с кем-либо делить территорию, - улыбаясь, рассказывает животновод Ирина Югова. - Ей пошел 13-й год. Можно сказать, наступил расцвет зрелости, так как тигры вполне доживают до 20 лет. Но потомства у нее пока нет. Дело в том, что сейчас в парке живут 12 тигров, свободных мест не хватает, и мы стараемся ограничивать рождаемость, так как пристраивать малышей очень трудно.

И хотя регуляция беби-бума в парках - дело обычное, есть исключения из правил. Недавняя подготовка к рождению двух белых медвежат в Геленджике была сродни настоящей спецоперации. Ермак и Арктика-Аврора появились на свет в начале декабря прошлого года: сейчас малыши значительно прибавили в весе (почти 30 килограммов), окрепли и активно осваивают территорию вольера. Мы как раз попали на "детский обед" - поднявшись на цыпочки и обхватив передними лапами колени приемных мам, они с довольным урчанием сосали молочную смесь. Кстати, это был тот удачный момент, когда журналистам разрешили к ним зайти - все-таки воспитанники уже обзавелись крепкими зубами и к посторонним относятся с настороженным любопытством.

- Больше всего на свете медвежата любят сало, - говорит Ирина, которая тоже помогает выкармливать малышей. Несмотря на то что белые медведи в зоопарках нередко приносят потомство, медвежат очень трудно вырастить в неволе, точнее на искусственном питании. У нас такой первый успешный случай в России и двадцатый в мире.

К сожалению, медведица Сережка отказалась от малышей. Наверное, причина в том, что она сама в юном возрасте осталась без матери, прибилась к полярникам на Новой Земле, откуда ее и передали в зоопарк. Материнский инстинкт у нее просто не проснулся.

- Поначалу витала идея доить медведицу. Наш зоотехник заранее с ней специально тренировалась, но, естественно, животное не далось, - добавляет Ирина Югова. - Затем выяснили: чтобы запустить иммунную систему медвежат, их можно кормить сывороткой крови матери. Так научились брать кровь из ее лапы.

После трапезы брата и сестру уводят спать в домик. Но ненадолго. Совсем скоро им опять захочется играть. Кстати, за всеми проделками медвежат наблюдают их родители, обитающие в вольере напротив. Отец медвежат Командор Седов приехал из красноярского зоопарка "Роев ручей" в 2013 году. В Геленджике он живет как жених двух белых медведиц - Сережки и Снежинки, но из двух красавиц пока отдает предпочтение первой.

- Нас часто спрашивают: "Как же медведи адаптировались к южному климату?" - вступает в разговор начальник службы безопасности парка Петр Скорский. - Все очень просто: в их вольерах есть бассейны с прохладной водой, в обустроенных логовах-домиках поддерживается температура не выше 10 градусов. В летнюю жару натягиваем полог. И вообще это миф, будто медведи любят холод.

...Кто не верит, может сам убедиться в верности слов. В эти весенние дни медведь Седов частенько нежится на солнце.

Кстати

Обезьяны заскучали

Площадь "Сафари-парка" в Геленджике составляет около 160 гектаров. На территории "прописано" более 200 видов животных. В период карантина из-за пандемии коронавируса в парке постоянно проживали 20 сотрудников. Они ухаживали за животными, а заодно выращивали на свободных землях овощи - тыкву, помидоры, баклажаны, зелень. Больше всего по публике скучали бурые медведи (уж очень они любят общаться с людьми: у самих миски хоть и полные, но всегда готовы показать трюк за лакомство) и обезьяны.

В нынешнем году в парке будет введена бесконтактная система оплаты билетов, а прием туристических групп станет проводиться по определенным часам, чтобы избежать скопления людей.

Не может быть?

Владимир Машков и слониха Чани

Многие обитатели "Сафари-парка" - это состарившиеся цирковые артисты. Не исключение и 60-летняя слониха Чани. Она выступала в цирке на Цветном бульваре, снималась в кино - к примеру, ее можно увидеть в фильме "Олигарх" и других. Именно актер Владимир Машков забил тревогу, когда узнал, в каких условиях приходится выживать его партнерше по съемкам: Чани несколько лет содержалась в ангаре на ВВЦ, без выгула, прикованная к полу цепями. В дело включились сердобольные москвичи, поставлявшие ей провиант, а затем клич бросили зоозащитники. И вот первого июня 2016 года после всех испытаний слониху привезли в Геленджик на постоянное место жительства.

- Два года мы обустраивали для нее место - зимний вольер, выгульные площадки, бассейн, - рассказывают сотрудники "Сафари-парка". - Когда Чани оставила транспортировочную клетку, она в прямом смысле слова заплакала от радости.

Статная двухметровая тигрица Маша — "барышня с характером", с царским норовом хищника. Фото: Нил Ракша

Между тем

"Задолбали кошки!"

В "Сафари-парке" живет ворон Герда с очень необычной историей. Птицу "задержали" сотрудники полиции несколько лет назад в районе центрального рынка Геленджика. Она садилась на автомобили, совсем не боялась кошек и собак и даже пыталась приземлиться на головы прохожим, так что жалобы на проделки пернатого дошли до городской администрации. Теперь ее новый дом в просторном вольере, на склоне Маркотхского хребта. Ворон обладает высоким интеллектом и способностью имитировать звуки, в том числе и человеческую речь (значительно превосходя попугая). Как только Герда освоилась на новом месте, выяснилось, что она умеет говорить: только делает она это, когда ей вздумается (чаще всего в присутствии своего кипера - рабочего по уходу за животными) и... басовитым мужским голосом.

- Первый раз вживую я оценила способности Герды во время карантина, - рассказывает животновод Ирина Югова. - В парке было безлюдно и вдруг слышу, как незнакомый мужчина все время повторяет: "Задолбали кошки!" Оказалось, что это ворон, причем произносила она это целенаправленно, так как действительно недалеко от вольера сидел кот. Вообще в лексиконе Герды много крепких словечек. А среди ее любимых фраз: "Здравствуйте!" и "Давай поцелуемся!".