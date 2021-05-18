Сочинский "Скайпарк" с одним из самых длинных мостов в мире протяженностью 439 и высотой 207 метров - с него смельчаки прыгают еще и с парашютом - стал популярным у туристов. Однако в окрестностях Красной Поляны имеются и другие любопытные аттракционы, которые решил испытать на себе корреспондент "РГ".

На "железке" можно не только получить дозу адреналина, но и полюбоваться живописными пейзажами. Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

По трассе олимпиоников

...В один из последних дней перед закрытием зимнего сезона я отправилась на олимпийский лыжно-биатлонный комплекс "Лаура", чтобы научиться азам биатлона, прокатившись по трассе, где в 2014-м завоевали свои золотые медали легенды мирового спорта француз Мартен Фуркад и наш Антон Шипулин. Высота - 1450 метров над уровнем моря, головокружительные панорамные виды - заснеженные горы и пихтовый лес. Единственная в регионе школа биатлона работает без выходных. Занятия не зависят от погоды. Желающие - минимум 20 человек в день - есть и в дождь, и в снег, и в туман. В прокате под рост и вес мне подобрали ботинки, лыжи, палки и куртку. Знакомлюсь с тренерами, известными биатлонистами: по стрельбе - Юрий Шопин, по лыжам - Павел Елисеев.

Юрий вручает спортивную винтовку немецкого производства - с такими атлеты выступают на этапах Кубков мира. Оружие весит 3,7 килограмма, тяжеловата, а когда пробуешь стрелять стоя, то и вовсе кажется гирей.

- По технике безопасности три главных правила, - говорит наставник. - Не наводим туда, куда не хотим стрелять, убеждаемся, что между прицелом и мишенью - никого, а канал ствола не уходит за границы стрельбища. Прошу на огневой рубеж.

- Что, уже? Оно заряжено? - осторожно беру в руки винтовку.

- А вы думаете почему кабинки канатной дороги бронированные? - парирует инструктор. - Пока порепетируем в динамике, чтобы поняли, как правильно прицеливаться. Потом катаетесь на лыжах, учитесь правильным движениям, подъезжаете и стреляете - лежа и стоя. При каждом промахе прибавляется штрафная минута. Все стилизовано под настоящий биатлон.

В Красной Поляне работают два спортивных клуба. В "Твоем биатлоне" стрелковая часовая тренировка стоит 5 тысяч рублей, пневматическая - от 2,5 тысячи, а комплексная полуторачасовая - 6 тысяч рублей. А в We Club часовая тренировка в группе - две тысячи рублей, индивидуальная - четыре тысячи, а полуторачасовая - 5,5 тысячи рублей. Прокат комплекта беговых лыж за четыре часа стоит от 900 до трех тысяч рублей, за день - от 1,3 до 3,7 тысячи.

За адреналином - по "железке"

Дальше наш путь лежит на другой горный курорт, где находится родельбан (механические сани на небольшой монорельсовой железной дороге) - по сути, единственный в стране подобный аттракцион. О его востребованности заметно по большой очереди желающих ощутить "чудеса на виражах". Публика достаточно разношерстная. Молодые пары, семьи с детьми, причем пап и мам примерно поровну. Выделить целевую аудиторию практически невозможно - интересно всем. А прокатиться могут дети с пяти лет ростом от 135 сантиметров, но в сопровождении взрослых. Можно сесть и вдвоем: общий вес не должен превышать 150 килограммов.

Протяженность трассы - более километра. Сам маршрут со спусками и подъемами состоит из трех кругов и кривых линий. Родельбан расположен на высоте 1,1 тысячи метров над уровнем моря в горной Олимпийской деревне. Стоимость одного круга - 1,2 тысячи рублей, а с ребенком - 1,7 тысячи, двух кругов - 2,3 и 3,3 тысячи, а трех - 3,3 и 4,8 тысячи.

Парилка у "Приюта ветров"

Ну а завершить свое необычное путешествие решаю в - "НеПростоБане", попавшей в Книгу рекордов России как самое высокорасположенное подобное заведение, которое находится на высоте 2256 метров над уровнем моря на пике "Приют ветров".

С канатки - в баню, как с корабля на бал. Первым заходит банщик, объясняющий, парная (примерно на шесть человек) должна быть накалена "по-мужски" - до 100 градусов. Конечно, при желании гостей можно снизить температуру. Мне, например, вполне комфортно при пятидесяти. Здешняя фишка - это, конечно завораживающие виды: от панорамы Кавказских гор и Черного моря вдалеке буквально захватывает дух. В предбаннике стоят три чана с водой, словно из сказки "Конек-Горбунок", только в последнем не молоко, а горячая вода с настоем из местных трав, краснополянских. Аромат просто божественный. Бочки-купели наполнены минерализованной водой, добытой из скважины. Аутентичный запах придают хвойные да дубовые веники, развешанные буквально повсюду на общей площади 110 квадратных метров. А в соседней комнате можно проводить массаж и спа-процедуры. Парение венчает церемония чаепития. Это обязательный ритуал. Напиток тоже травяной, с различными добавками по желанию. Администратор заварила мне с васильком. К чаю - кизиловое варенье и сушки. Судя по сплошь положительным отзывам, не одна я осталась в восторге. Имена звездных гостей держат в секрете, но география посетителей весьма обширная.

Востребованность родельбана видна сразу: по величине очереди желающих ощутить "чудеса на виражах"

Цена, как и само расположение бани, соответствующая. Аренда банного комплекса до 6 человек с 3 парениями на 3 часа с 12.00 до 18.00 стоит 50 тысяч рублей, после 18.00 - 55 тысяч. Из дополнительных услуг: парение - от 2,5 до 3,5 тысячи рублей и массаж - от 900 до 3 тысяч рублей, а также пилинг с медом и солью за 3,5 тысячи. Подъем, который обходится в 1750 рублей, входит в стоимость.

Тем временем

К Черной Пирамиде

В нынешнем летнем сезоне на курорте "Красная Поляна" появится скоростной супертроллей на вершину Черной Пирамиды. А желающие полетать над облаками смогут подняться в небо на воздушном шаре, а в высокогорном парке Gorky Fly прокатиться на самом длинном в России мегазиплайне и горных качелях. С небес спускаемся на землю, точнее, на воду. На "Розе Хутор" летом будет организован сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымте. На высоте более тысячи метров над уровнем моря на берегу горного озера продолжит свою работу Вейкпарк, где можно освоить вейкборд, вейкфоил, фрисби, сап-серфинг.