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18.05.2021 14:55
Рубрика: Общество

"Красная Поляна" приняла участие в международной выставке Arabian Travel Market

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Крупнейшая на Ближнем Востоке бизнес-выставка в сфере внутреннего и выездного туризма стартовала в Дубае 16 мая. Arabian Travel Market (ATM) ежегодно собирает на своей площадке десятки тысяч участников, среди которых представители туристических компаний, правительственные делегации, журналисты и блогеры. Россию на ней представили два города: Сочи и Санкт-Петербург.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Игорная зона "Красная Поляна" презентовала свои возможности на международной выставке во второй раз. Помимо игорной зоны на стенде были представлены и другие организации: группа компаний WOW Sochi, администрация города Сочи, WOW ARENA, Международный аэропорт Сочи, Курорт "Красная Поляна" и тематический парк развлечений "Сочи Парк". По словам Дмитрия Анфиногенова, Сочи и игорная зона "Красная Поляна" представляют повышенный интерес для многих участников туристического рынка.

Фото: Сергей Тютлин
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"Тот факт, что выставка состоялась в этом году, - большой успех. В постковидные времена трудно организовывать события подобного масштаба. В 2019 году, когда мы впервые презентовали Сочи на ATM, к нашему стенду проявляли небывалый интерес представители разных стран. В этом году выставка прошла в более спокойной обстановке, однако, не могу не отметить, - нас по-прежнему узнают. Многие помнят, что Сочи - это олимпийский город и находится он в России. Во время выставки мы провели множество встреч и переговоров, обрели новые деловые контакты и наметили дальнейший вектор развития своей компании. Жизнь понемногу возвращается в прежнее русло. Мы с нетерпением ждем, когда люди снова смогут путешествовать и получать живые эмоции от приключений", - рассказал Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна".

Главная тема Arabian Travel Market в 2021 году - "Новый рассвет для путешествий и туризма". Все внимание обращено на текущее состояние отрасли и на перспективы ее развития в будущем. Значительная часть выставки посвящена актуальным тенденциям в туристической сфере и инновациям, которые могут способствовать развитию индустрии в целом.

"В реалиях современного темпа жизни невозможно развиваться без интеграции в мировую туриндустрию. Участие в ATM позволяет не только поделиться своим опытом с коллегами из разных стран, но и вдохновиться свежими идеями, а также наладить новые деловые связи, которые впоследствии приведут к стратегическому партнерству, - отмечает Дмитрий Анфиногенов. - По моим наблюдениям, туристическая отрасль в этом году взяла курс на погружение в онлайн-технологии. Локдаун внес свои коррективы, однако мы готовимся к возвращению туристического потока. Думаю, что уже в 2022 году туристический сегмент испытает взрывной рост, ограничения будут сняты и все страны, зависящие от туризма как от сектора национальной экономики, вновь начнут принимать гостей в обычном режиме".

В 2021 году Arabian Travel Market сохранила международный статус. В выставке приняли участие экспоненты из 62 стран. Программа предполагает 67 сессий с участием более 145 местных, региональных и международных спикеров. В этом году мероприятие прошло в гибридном формате: ATM Virtual стартовала через неделю после выставки. Виртуальная конференция, впервые проведенная в прошлом году, имела ошеломляющий успех и привлекла 12 000 онлайн-посетителей из 140 стран.

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