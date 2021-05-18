Крейсер "Москва" и "Адмирал Григорович" выпустили торпеды в Черном море

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Григорович" на совместных учениях в Черном море провели стрельбы торпедами и реактивными бомбами по подводной лодке условного противника. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Учения проходили в одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Перед экипажами кораблей стояла задача найти и уничтожить подлодку условного противника. В роли вражеской субмарины была задействована подводная лодка ЧФ "Колпино".

- На учении экипажи кораблей успешно выполнили поиск и слежение за подводной лодкой, а также провели боевые упражнения по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок, - рассказал Рулев.

Экипажи также провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

Совместные учения крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Григорович" продолжатся. Моряки отработают условное применение ракетного оружия по корабельным группировкам и наземным объектам "противника".