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18.05.2021 20:34
Рубрика: Общество

"Нет, Клим, эти казармы тебе не удались"

С Сочи связаны самые неожиданные истории отдыха высокопоставленных гостей
Текст: Ирина Сизова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Курортную историю Сочи обычно принято начинать с 1902 года, когда появился первый пансионат с лечением - "Светлана". У моря отдыхали крупные российские чиновники и богатые предприниматели. Правда, что сам император Николай II предпочитал Крым. Но зато после революции первые лица государства бывали в Сочи регулярно. И с их приездом связаны весьма любопытные истории, которые сохранились в городской летописи.
Тот самый санаторий, "который построил Клим" (снимок сделан летом 1968 года). Фото: РИА Новости Тот самый санаторий, "который построил Клим" (снимок сделан летом 1968 года). Фото: РИА Новости
Тот самый санаторий, "который построил Клим" (снимок сделан летом 1968 года). Фото: РИА Новости

Поэт и премьер

Что касается отдыха в Сочи первых советских руководителей 20-х годов ХХ века, то никаких документов об этом не сохранилось. Что вполне объяснимо, так как речь идет о таких фигурах, как Лев Троцкий, Григорий Зиновьев и Лев Каменев. Лишь случайно сохранилось воспоминание о сочинском отпуске председателя советского правительства Алексея Рыкова. Им мы обязаны Владимиру Маяковскому. Летом 1929 года поэт приехал в Сочи проводить творческие встречи. На вокзале его встречали поклонники.

- Какой чистенький у вас городок, - заметил по пути в гостиницу Маяковский. - Просто залюбоваться можно...

- Да это только сейчас такая чистота, - ответили ему. - В Сочи сам Алексей Рыков отдыхает, вот городские власти и лезут вон из кожи.

- Величина! - кивнул поэт.

Господи, как повернулась-то история. Именем Владимира Маяковского сейчас названы тысячи улиц. А кто помнит об Алексее Рыкове?

Фото: РИА Новости
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Ворошилов промахнулся

В 30-е годы в нашей стране был только один политический лидер - генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, который Сочи любил, многое сделал для его развития. По его решению в 1933 году на развитие Сочи-Мацестинского курорта было отпущено 1,5 миллиарда рублей. Возводились настоящие санатории-дворцы. Символом тех лет стала такая история. Первым на Курортном проспекте появился санаторий Красной армии. Лично руководивший строительными работами Климент Ворошилов уговорил Сталина приехать на открытие. Санаторий был построен в конструктивистском стиле, современно и изящно. Но Иосифу Виссарионовичу новации не понравились.

- Нет, Клим, - грустно пошутил он. - Эти казармы тебе не удались...

Климент Ворошилов онемел. А Иосиф Сталин сел в машину и сказал помощнику:

- Справа и слева постройте два классических дворца. И подарите рабочему классу...

Дворцы появились: с одной стороны - санаторий "Металлург", с другой - "Нартяжмаш", ныне носящий имя Серго Орджоникидзе. В те же годы на горе близ Мацесты стали возводить дачу для самого "вождя народов". Долго выбирали место. Решили провести конкурс на лучший проект. Победил малоизвестный тогда архитектор Мирон Мержанов, который сразу же стал великим. По его чертежам затем были построены для Сталина дачи в Кунцеве, на озере Рица, близ Гагры. Ну и в Сочи, разумеется, тоже. Кстати, дальнейшая судьба этого человека сложилась довольно трагично: он вскоре был оклеветан, осужден и семь лет провел в лагерях.

Клим Ворошилов (второй справа) не сразу понял, каким именно видит Сталин отдых рабочих в Сочи. Фото: РИА Новости

Буквы на овоще

Как теперь известно, еще один генсек - Леонид Брежнев - свой официальный отпуск часто проводил в Крыму. А вот отпуск же для души и тела у него выдавался дважды в году: в марте-апреле, а затем в сентябре-октябре. Все это время глава страны жил в Сочи, на даче "Бочаров ручей". Очень помогали Леониду Ильичу знаменитые здешние мацестинские источники. Рассказывают, что во время первой процедуры он едва вошел в ванную комнату с помощью охранника, а вышел из нее самостоятельно, да еще и подпрыгнул в коридоре.

"Запомните, Леонид Ильич на отдыхе ничего не решает! Не приставайте с мелочами..."

С Брежневым в городе у моря однажды произошла забавная история. Точнее, едва не произошла. На госдачу, понятно, доставлялись самые свежие фрукты и овощи. Как-то раз привезли партию баклажанов из адлерского совхоза "Восход". Позже выяснилось, что собирали их ребятишки из подшефной школы. Представляете, какое удивление появилось на лице начальника охраны Генерального секретаря ЦК КПСС, когда он прочитал на одном из баклажанов коротенькое нецензурное слово, выцарапанное перочинным ножичком. Скандал - грандиозный! Занимались этим вопросом все секретари Сочинского горкома партии лично. Автора надписи, разумеется, не нашли, а вот приглядывавшего за ребятишками молодого агронома из "Восхода" с работы сняли.

Фото: РИА Новости
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В Сочи же, кстати говоря, в первый раз было объявлено, что Леонид Ильич в стране уже ничего не решает. Случилось это так. Группа местных врачей попыталась передать генсеку жалобу на произвол городских властей. Нашли лазейку - через массажистку на даче. Однако жалоба была перехвачена.

- Запомните, Леонид Ильич на отдыхе ничего не решает! - заявили врачам его помощники. - Не приставайте с мелочами...

А в это время в истории нашей страны наступал уже новый этап. Строилась правительственная дача в Крыму, в Форосе. Но это, как принято говорить, уже совсем другая история...

Глазами гостя

"Волна, как бабочка морская"

Сочи смог вдохновить Пабло Неруду на создание маленького шедевра. Фото: РИА Новости

Знаменитый чилийский поэт лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда в 1962 году путешествовал по СССР. И Никита Хрущев дал негласную команду: обязательно хоть чем-нибудь его удивить. Так Неруда оказался на недельном отдыхе в Сочи. И поэта стали удивлять. На экскурсии в парке "Дендрарий" показали растения, привезенные из экзотических стран. Но стоило гиду прикоснуться к стволу самой уникальной пальмы, как гость с чисто крестьянской гордостью замечал: "Такие есть и у нас в Чили. И эти - тоже. И вон те..." Не особо впечатлили его и санатории-дворцы. А про новенькие районы сочинских "хрущобок" и нечего говорить. И вот уже упакованы чемоданы, заказана машина. Последний взгляд на море из окна гостиницы. И вдруг... Боже! Какая красота! Неруда потянулся за карандашом. Через несколько минут появились строки замечательного стихотворения "Свет Сочи":

Сегодня в чаше Сочи столько света,

Он плещет через край, слепит глаза:

своих лучей сберечь не может море

под неподвижным циферблатом

неба,

и лишь волна, как бабочка морская,

без устали порхает над песком,

над целомудрием воды и камня,

где соль и солнце трогают друг друга,

как два нагих бессмертных

божества.

Такие дни в Сочи бывают очень часто. И их красота удивила даже Неруду - поэта, умевшего лучше всех в мире находить слова для создания образов разных стран и городов.

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