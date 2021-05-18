На Кубани предупредили о подъеме уровня рек и смерчах над морем

В ближайшие сутки в отдельных районах Кубани ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха днем 19-24 градуса тепла, ночью 12-17. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за непогоды возможен подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань (в районе города-курорта Горячий Ключ), а также на юго-восточном направлении - Мостовский, Лабинский, Курганинский, Апшеронский, Новокубанский и Кавказский районы.

Кроме того, специалисты ведомства объявили штормовое предупреждение: в течение суток - с 18 на 19 мая на участке от Анапы до Магри есть опасность возникновения смерчей над морем. При усилении ветра спасатели рекомендуют не покидать зданий, не оставлять детей без присмотра.

Если ураган настиг жителей и отдыхающих на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах либо подъездах домов. Если же непогода схватила врасплох в пути или на открытой местности - разумнее покинуть автомобиль (автобус) и укрыться в дорожном кювете, ближайшем лесном овражке. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единым телефонам спасения 01 и 101.