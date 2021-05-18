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18.05.2021 17:00
Рубрика: Общество

На Кубани увеличат число охранников в крупных школах

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае планируют усилить охрану в крупных школах и учреждениях дополнительного образования. Такое поручение после трагических событий в Казани дал губернатор Вениамин Кондратьев на сегодняшнем заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, прошедшем под председательством начальника Управления ФСБ России по краю Сергея Захарихина.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Краснодаре последний звонок пройдет только для выпускных классов

- За последние пять лет мы практически полностью ушли от охраны школ и детских садов сторожами и вахтерами, - подчеркнул глава региона. - Сейчас почти все образовательные учреждения под защитой частных охранных предприятий. Причем 90 процентов - охраняют казачьи ЧОПы. Проверки безопасности должны проходить не только в детских садах и школах. Нужно уделить внимание учреждениям дополнительного образования: школам искусств, детским спортивным школам, центрам творчества.

На Кубани действуют три тысячи образовательных организаций - 1214 школ, 1457 детсадов, 248 центров творчества, 68 колледжей и техникумов. Все они оснащены тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения. Однако в большинстве случаев безопасность на входе обеспечивает лишь один охранник, а этого явно недостаточно в условиях больших школ, где дети учатся в несколько смен. Также власти предусмотрели установку в образовательных учреждениях дополнительных камер и закрытие школьных дворов, в том числе и стадионов.

Тем временем

Вениамин Кондратьев распорядился обеспечить безопасность проведения Последних звонков в регионе - организовать проверки, выставить дополнительные патрули. Торжественные линейки в этом году пройдут 22 мая и только в выпускных классах. В некоторых школах мероприятия проведут дважды из-за большого количества учеников. Связано это с мерами, предпринимаемыми для борьбы с распространением COVID-19.

В регионах Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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