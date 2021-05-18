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18.05.2021 21:26
Рубрика: Культура

Вторая жизнь теплохода Rio

Текст: Анна Юркова
Российская газета - Неделя № 108(8459)
Огромный сухогруз Rio, выброшенный штормом на дикий пляж под Геленджиком, сегодня превратился в настоящую Мекку для туристов. Сюда специально приезжают путешественники, чтобы сделать селфи, искупаться (в солнечную погоду вода вокруг корабля приобретает удивительный бирюзовый оттенок), потрогать железный корпус руками и полежать в его большой свежей тени.
Посетить и подробно осмотреть эту жертву морской стихии стоит в среднем тысячу рублей. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Посетить и подробно осмотреть эту жертву морской стихии стоит в среднем тысячу рублей. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Посетить и подробно осмотреть эту жертву морской стихии стоит в среднем тысячу рублей. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Фотоохотников даже не смущает трудный подход к стоянке судна - необходимо пройти 1,5 километра вдоль береговой линии либо, воспользовавшись местной услугой, проехать отрезок лесной дороги на уазике, а затем пешком спуститься по довольно крутому скальному уступу вниз. Впрочем, для страховки здесь провешена веревка, так что спуск оборачивается безопасным приключением.

Фото: Gettyimages
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Сухогруз Rio под флагом западноафриканской Тоголезской Республики попал в сильный шторм 12 декабря 2018 года в районе мыса Дооб. Оторвался якорь, и судно вынесло на мель. Долгие месяцы судьба теплохода, который внешне практически не пострадал, оставалась неясной - попытка его отбуксировать окончилась безуспешно. А так как стоимость операции порой превышает покупку самого корабля, то Rio будто застрял между двумя стихиями с продолжающими проживать на борту моряками. В итоге сухогруз перешел в частные руки. Новые владельцы завели официальную страничку корабля, где знакомят туристов с жизнью новой достопримечательности, и начали организовывать платные экскурсии.

Туристы могут увидеть машинное отделение, отсек главного двигателя, подняться на верхнюю палубу и понаблюдать за розовыми всполохами догорающего заката. Средняя стоимость посещения Rio составляет тысячу рублей.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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