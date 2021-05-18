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18.05.2021 19:25
Рубрика: Происшествия

В Анапе загорелась гостиница с туристами

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

Сотрудники Анапской межрайонной прокуратуры начали проверку по факту возгорания третьего этажа частной гостиницы, расположенной по улице Шевченко.

В Краснодаре при тушении крупного пожара применили квадрокоптер

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали из здания 12 человек, в том числе туристов из других регионов. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. Сейчас тушение пожара завершается.

Как выяснилось, трехэтажная гостиница официально оформлена на индивидуального предпринимателя.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в 17.33. На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения.

В борьбе с пожаром задействовано 53 человека и 18 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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