Когда-то Геленджик был греческой колонией, однако в 63 году до нашей эры город оказался захвачен Древним Римом, и в течение 300 лет здесь успешно развивался порт Пагры, стоял воинский гарнизон, имелись своя школа гладиаторов и рынок рабов. Воссоздать этот колоритный период истории курорта решили в парке развлечений "Римская империя".

Здесь построили настоящую римскую крепость, где словно переносишься более чем на две тысячи лет назад. Среди участников шоу актеры составляют лишь часть сотрудников. Остальные - действительно язычники.

...Над воротами крепости взревела фуцина - труба, которой подавались сигналы, - оповещая о прибытии путников. Гостей встречает легионер, одетый по всем канонам армии той эпохи, начиная от доспехов - лорики сегментата - и заканчивая сандалиями.

- Я Гай Антоний, центурион крепости, - представился гостям высокий мужчина в лорике мускулата, шлеме и с мечом на поясе. - У нас как раз проходит набор новобранцев в легион, а то недавно на побережье отправился отряд из шести человек - и никто не вернулся... Говорят, какая-то там зараза, болезнь... "короной" называется...

Иронией пронизано все путешествие по военному лагерю и школе гладиаторов. Например, уборная комната на латинский манер названа kakator. А щупленький "новобранец", прибывший в легион, вызывает улыбку, когда не может устоять под весом тяжелого бронзового доспеха - лорики. В палатках и у костров отдыхают легионеры, расставлены реально действующие баллисты и катапульты, а на кухне готовят обед.

Тут же, в закопанных по горлышко пифосах (огромные амфоры) хранится зерно и оливковое масло. Туристы смогли увидеть, как тренируются гладиаторы, где спят и в каких клетках (а то и кандалах) содержат тех, кто провинился. Но самое захватывающее разворачивается, конечно же, на арене. Ее хозяин, кровожадный Маркус, предлагает для начала зрителям схватку двух гладиаторов - скисора (тяжеловооруженный воин в доспехах) и димахера (боец с двумя мечами, но без щита). Причем для скисора Рагнара, захваченного на севере Римской империи, сражение обещает быть последним: за победу ему предлагают свободу. На арене, над которой возвышаются трибуны, гладиаторы бросаются друг на друга как разъяренные львы. Схватка держит зрителей в напряжении до самого конца. Рагнар одерживает верх, его соперник распластан на песке и просит пощады. Зрителям, как это и было в Древнем Риме, предлагается решить, будет ли жить проигравший или умрет. Они оставляют побежденного в живых. Но Рагнар слишком ценный гладиатор, чтобы его просто так отпускать на свободу, и владелец предлагает ему остаться, сражаясь за деньги. Рагнар не может выбрать между свободой и большими деньгами и просит помощи у зрителей. Их мнения разделяются. Однако Рагнар не успевает выбрать, потому что гладиаторы вырываются из клеток и происходит восстание! Рабы набрасываются на кровожадного Маркуса. Его уже ничто не может спасти... Но, конечно, все заканчивается благополучно, а полные впечатлений гости живы и здоровы. Это была только игра.

За плохое поведение в лагере (ну, или, что случается гораздо чаще, по собственному желанию) гости могут попасть в клетку в школе гладиаторов. Фото: Нил Ракша

- Все знают о греческой истории Геленджика, но почти никогда не упоминают про римский период, - рассказывает соучредитель парка развлечений Сергей Гаевой. - И мы постарались реконструировать именно это время.

- Весь антураж, строения, вооружение мы постарались реконструировать в соответствии с тем, как они выглядели в реальности, - рассказывает соучредитель парка развлечений Владимир Боровой. - Например, баллисты и катапульты создавал известный мастер Сергей Иванович Губа, и они являются действующими. Но все же на стопроцентную историческую достоверность мы не претендуем.

На арене, над которой возвышаются трибуны, гладиаторы бросаются друг на друга как разъяренные львы

Римский военный лагерь под Геленджиком (в шоу входит экскурсионный тур "Золотое кольцо Боспорского царства") захватывает туристов не только погружением в атмосферу того времени, но и судьбами героев, которые там действуют.

- Здесь у каждого персонажа своя история, - говорит Матвей Полунин, играющий одного из гладиаторов. - Бывший работорговец Ульв сам становится рабом. Жену гладиатора Спартака заковывают в кандалы, и она вынуждена смотреть, как ее муж сражается, рискуя жизнью. По-моему, это страсти, достойные Шекспира или "Игры престолов".

Кстати

Сражения рыцарей в замке "Львиная голова"

Средневековый замок "Львиная голова" зрители могут посетить в живописном поселке Сукко, расположившемся рядом с заповедником "Утриш". Крепость с бастионом и 12-метровыми башнями возвышается на склонах холма, а с ее стен открывается шикарный вид на долину. Гости, как и в школе гладиаторов, словно переносятся в другую эпоху. На этот раз - рыцарей. Каждую неделю здесь на ристалище разворачиваются бои закованных в стальные доспехи воинов. Они проходят в виде конных и пеших турниров и вызывают бурю эмоций у всех, кто их видит.

Но на этом впечатления не заканчиваются - любой желающий может поупражняться в стрельбе из лука в тире Робин Гуда. Причем каждого смельчака, независимо от того, попал он "в яблочко" или нет, защитник угнетенных лично посвящает в лесные разбойники. А в местной кузнице, где мастер изготавливает доспехи рыцарей, можно попробовать себя в роли молотобойца и выковать собственный щит или меч.