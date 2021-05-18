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18.05.2021 16:10
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре при тушении крупного пожара применили квадрокоптер

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре потушили крупный пожар, который произошел в цеху, занимавшемся починкой кондиционеров. Для оценки оперативной обстановки спасатели использовали квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Площадь пожара составила 280 квадратных метров. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 12:13 и к месту ЧП на улице Новороссийской немедленно выехали пожарные службы. Как выяснилось, загорелся цех по ремонту сплит-систем.

"В тушении пожара участвовало пять стволов "Дельта", один ствол СВД и три звена газодымозащитников, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В общей сложности 72 человека и 24 единицы техники".

В ведомстве добавили, что для оценки оперативной обстановки, применялся квадрокоптер. Он вел видеосъемку сверху и таким образом помогал в режиме реального времени отслеживать, как распространяется огонь.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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