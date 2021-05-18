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18.05.2021 20:04
Рубрика: Общество

Секрет Балаклавской бухты

В Крыму после реконструкции открыли уникальный флотский музей
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Во вторник в крымской бухте Балаклава после масштабной реконструкции открыли уникальный флотский музей. На церемонию приехали замминистра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В уникальном флотском музее можно увидеть, как выглядели советские подлодки и их торпеды. Фото: РИА Новости В уникальном флотском музее можно увидеть, как выглядели советские подлодки и их торпеды. Фото: РИА Новости
В уникальном флотском музее можно увидеть, как выглядели советские подлодки и их торпеды. Фото: РИА Новости

Буквально за год специалистам военно-строительного комплекса Минобороны России удалось не просто привести в порядок первое в мире секретное гидротехническое сооружение, но и соединить историю так называемого Объекта 825 с передовыми музейными технологиями.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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Ранее его экспозиции состояли лишь из настенных баннеров да стендов и витрин с экспонатами. Благодаря новой концепции была создана объемная карта музейного комплекса. Особую атмосферу уникального противоатомного подземного убежища дополнили современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

Флотскую базу с каналом в толще горы тайно строили с 1953 по 1961 год. В случае угрозы там могли укрыться семь средних или десять малых субмарин, а также более тысячи человек. Объект был рассчитан на ядерный удар мощностью 100 килотонн - в пять раз больше сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомб. Место для секретного убежища выбрали не случайно. Балаклавскую бухту не видно с моря, естественный изгиб у входа в нее гасит любую волну. Высота горы Таврос, под которой пробили сквозной канал, достигает 126 метров, что делает бомбардировку объекта бесполезной. Тем не менее вход в канал закрыли 150-тонным батопортом - морским затвором, защищавшим комплекс от ударной волны и радиации.

Объект 825 работал как база ремонта и обслуживания подлодок. Под землей находились 102-метровый сухой док, заводские цеха, склад топлива, минно-торпедная часть. Субмарины заходили в канал только ночью, вход туда укрывали маскировочной сетью. Более 30 лет даже местные жители не знали, что происходило на западном берегу Балаклавской бухты. А в НАТО гадали, куда исчезают находящиеся под Севастополем советские подлодки.

Секретный объект строили в толще горы восемь лет. Под землей находились 102-метровый сухой док, заводские цеха, склад топлива, минно-торпедная часть

После развала СССР подземный комплекс Украине оказался не нужен. Его перестали охранять, и суперсекретный объект попросту разграбили. Относительно целым остался только ядерный арсенал - место, где хранили и обслуживали атомные боеголовки. Новые власти начали складировать там деньги. Это и спасло ядерное хранилище от варваров.

Только через 10 лет местные подводники добились решения о создании в Балаклаве музея. А после возвращения Крыма в состав России в Минобороны России выделили силы и средства на его масштабную реконструкцию.

В регионах Общество История Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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