В Крыму погиб подросток за рулем ВАЗ-2107

В Симферопольском районе республики Крым произошло серьезное ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Mercedes. За рулем "семерки" находился подросток - он погиб в результате автокатастрофы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Республике Крым, авария произошла в дождливую погоду на трассе Симферополь - Евпатория в районе поселка Родниковое.

- По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на "встречку", где произошло столкновение с иномаркой, - уточнили в пресс-службе. - Установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 15-летний подросток, он погиб на месте.

ВАЗ в результате столкновения буквально сложился пополам и не подлежит восстановлению. По словам очевидцев аварии, рядом с погибшим подростком в машине находился еще и взрослый мужчина, но он выжил. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

По поручению прокурора РК Олега Камшилова проверку ДТП организовало и надзорное ведомство. На место происшествия выехал заместитель прокурора Симферопольского района Виталий Тищенко.