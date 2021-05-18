Губернатор Ростовской области поручил постоянно отслеживать изменения цен на плодоовощную продукцию и вести мониторинг в еженедельном режиме. Это связано, в том числе, с ситуацией на крупнейших оптовых торговых площадках в Аксайском районе, где была сосредоточена поставка овощей и фруктов. После скандального закрытия рынков возникла обеспокоенность, что неизбежно вырастут цены в мелких торговых точках в Ростове и области. Чтобы не допустить подорожания плодоовощной продукции, оптовая торговля оперативно была организована на другой площадке.

Как отметил замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, небольшой скачок был зафиксирован 29 апреля и 4 мая, подорожали помидоры и огурцы. По словам чиновника, это связано с майскими и пасхальными праздниками, после них цены стабилизировались. В целом же, утверждают в региональном правительстве, заметного роста цен на социально значимые продовольственные товары (например, лук, картофель, капусту, морковь) не наблюдается.

На стоимость плодоовощной продукции влияет и сезон: старые овощи заканчиваются, а привозные молодые ценятся больше, на них и цена выше. В среднем по регионам ЮФО значительное удорожание сложилось по продукции, запасы которой подходят к концу, в частности на свеклу (на 46 процентов), морковь (на 44,2), репчатый лук (на 27,7).

- Многолетние наблюдения за изменением цен на плодоовощную продукцию позволяют говорить о традиционной динамике, когда сезонность является основным фактором, влияющим на рост или снижение цен, - отметили в Ростовстате. - Причем это характерно для всех регионов страны, и юг России здесь не исключение. За четыре месяца текущего года плодоовощная продукция, включая картофель, в регионах ЮФО подорожала на 14,3 процента (к декабрю 2020 года), что выше, чем в среднем по РФ, на 9,9 процента. Вместе с тем если вспомнить ситуацию весны прошлого года, то цены в этом сегменте выросли в ЮФО на 26,5 процента, в РФ - на 23,1.

По регионам ЮФО рост цен на эти продукты колебался в диапазоне от 18,1 в Севастополе до 10,3 процента в Республике Адыгея. Что касается донского региона, то в апреле увеличение цен на плодоовощную продукцию было ниже, чем в среднем по ЮФО - 13,2 процента к декабрю прошлого года.

Также, как и всегда, лидером по удорожанию стал картофель. Цены на этот продукт увеличились в среднем по ЮФО на 39 процентов, в РФ - на 40,6. Наибольшее удорожание картофеля зафиксировано в Краснодарском крае (на 47), а наименьшее - в Республике Крым (на 31,8).

В целом, по мнению аналитика агентства Infoline Ивана Федякова, нынешней весной стоимость овощей и фруктов выросла не столь существенно, как это обычно происходит в данное время года. Цены сдержали своевременно принятые правительством меры, в частности, соглашение с производителями и ретейлерами, а также повышение экспортных пошлин, введение новых пошлин и квот. С конца весны цены, надеется он, начнут постепенно балансироваться естественными рыночными механизмами.

- Цены по ряду позиций стали более привлекательными для агропроизводителей, поэтому можно ожидать, что урожайность будет выше и выпуск продукции больше, чем в 2020 году. Мы не ожидаем, что после отмены соглашения произойдет рост цен. К осени цены должны сбалансироваться сами собой, - считает эксперт.

При этом экономист Владислав Жуковский полагает, что попытка сдерживать розничную цену обречена на провал, если не контролировать ситуацию по всей цепочке. Отпускная цена у производителей тех же овощей, считает он, за последние два-три года не выросла. А налоги и издержки увеличились, упал курс рубля. Односторонняя заморозка розничной цены без развития кооперативной торговли, без снижения налогов на реальное производство грозит массовым банкротством мелких и средних производителей продукции и сырья, и вот этого допустить нельзя.

Прямая речь

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин:

- Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России. И здесь важно сказать еще об одной причине роста цен. Это жадность отдельных производителей и владельцев торговых сетей. Хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах.