В Краснодаре на днях хирурги провели четвертую по счету успешную операцию девочке с так называемой "маской Бэтмена" - американке Луне Феннер. Задачу, которую поставили перед собой врачи - удалить громадное родимое пятно (невус) на лице малышки, - почти удалось выполнить. Продолжающаяся уникальная история ее излечения, пожалуй, - самый известный пример медицинского туризма в регионе.

Луна и ее мама Кэрол оказались под прицелом многочисленных теле- и фотокамер, о них часто пишут в СМИ. Фото: Владимир Аносов

Между тем на Кубань каждый год отправляются тысячи гостей для проведения плановых операций, продлевающих жизнь и улучшающих здоровье.

Первую операцию Луне Феннер сделали в октябре 2019 года. Затем последовало еще три, каждая с перерывами в несколько месяцев, поскольку врачи всегда ждали заживления кожных покровов. В результате у девочки был удален невус на лбу и левой щеке, но остались рубцы от этих операций.

- Сейчас проведены операции по удалению невуса на двух участках - височной доле слева и на правой щеке, - рассказывает исполнительный директор краснодарской клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин. - Обе прошли успешно, в штатном режиме. Теперь ждем заживления кожных покровов на этих участках. Тем временем проводятся процедуры по рассасыванию рубцов там, где раньше проводились операции по удалению невуса - на лбу и левой щеке.

Семья Феннер, которая живет в США, выбрала для лечения клинику в Краснодаре, потому что американские врачи заявили: для излечения Луны может потребоваться до 100 процедур. Отец и мать девочки оказались к этому не готовы. К тому же такое большое количество операций могло представлять опасность для жизни и здоровья Луны, а еще они являлись очень дорогостоящими. В то же время кубанские медики заинтересовались возможностью вылечить девочку и заявили, что смогут это сделать, используя другую технологию, которая, по их словам, "позволяет провести исцеление в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств". Было заявлено, что для достижения результата краснодарским врачам понадобится 12-18 месяцев, и за это время Луне Феннер будет проведено шесть - восемь операций. Сейчас медики на середине пути и им удается четко выполнять обещанное, излечение двигается по намеченному плану, а девочка чувствует себя хорошо и скоро надеется навсегда снять "маску Бэтмена".

Пока проходят операции, Луна и ее мама Кэрол оказались под прицелом теле- и фотокамер, о них часто пишут в СМИ. А тем временем Кубань успело посетить несколько тысяч медицинских туристов, к которым не было приковано столь пристального внимания.

- Несомненно, российские врачи по некоторым направлениям делают операции гораздо дешевле, но ничуть не хуже, чем за рубежом. А кое-где отечественные медики и вовсе являются первопроходцами, - рассказывает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. - Можно вспомнить, например, офтальмолога и глазного хирурга Святослава Федорова и хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Сделанные ими открытия и изобретения в области медицины были успешно доработаны последователями, и сейчас в этих областях Россия лидирует. Соответственно, здесь есть спрос на медицинский туризм. Бесспорным лидером в области операций на сердце и сосудах на юге России является ГБУЗ НИИ - Краевая клиническая больница N1 имени профессора С.В. Очаповского в Краснодаре. Ежегодно в клинике проводятся сотни сложнейших высокотехнологичных кардио- и сосудистых операций, в том числе плановых.

- У нас спросом среди медицинских туристов пользуются операции на сонной артерии, - рассказывает заведующий отделением сосудистой хирургии главной клиники Кубани доктор медицинских наук Роман Виноградов. - В ней образуются бляшки, которые становятся причиной инсультов. Удаление этих бляшек продлевает жизнь человеку на 20 лет. Также популярными являются операции в области флебологии - лечения варикозной болезни. В основном это актуально для женщин. По этим двум направлениям для лечения к нам приезжают жители из Республики Адыгея и регионов всего Северного Кавказа, а также из Тюмени, Сибири, Крайнего Севера и из Крыма. Было также несколько случаев, когда приезжали пациенты из Европы. Обычно люди целенаправленно и, надо сказать, очень дотошно выбирают клинику, где хотят, чтобы им сделали операцию.

Кстати

Лечат вулканами

Сероводородные иловые и сопочные грязи, чрезвычайно богатые различными микроэлементами и минеральными солями, используют для лечения целого ряда заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта, артрозов и артритов, болезней кожи и нервной системы. Также грязи обладают противовоспалительным эффектом, часто выписываются врачами в качестве одного из методов лечения. На Кубани такие сероводородные иловые грязи больше всего сосредоточены на Таманском полуострове.

Коробочку с надписью "Таманская грязь", переведенной на разные языки мира, можно встретить в Италии, США, Корее, Франции и Германии. Это вещество экспортируют как лекарство.

Но отечественным туристам незачем ехать так далеко. На Тамани сосредоточено около сорока разных грязевых вулканов. По данным научных исследований, они образовались более 12 миллионов лет назад и с тех пор остаются активными. Самые известные из них - это Гнилая гора (вулкан Гефест), Карабетова сопка (самый крупный вулкан Тамани), Ахтанизовская сопка, Синяя балка (вулкан Тиздар), Азовское Пекло и Миска.

Некоторые вулканы похожи на большие чаши, в которых бурлит грязь.

Например, кратер Азовской сопки уходит в глубину на 25 метров, а ширина Карабетовой сопки - 860 метров! Во многих купаться можно бесплатно, однако врачи не рекомендуют делать это каждый день - слишком большая нагрузка на организм.