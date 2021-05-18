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Рубрика: Происшествия

На Урале женщина отсудила 60 тысяч за брызнувшую в лицо канализацию

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Тракторозаводский суд Челябинска рассмотрел иск горожанки к управляющей компании, по вине которой она получила химические ожоги лица, глаз и рук. Как пояснили в судебной инстанции, во время промывки стояка на женщину брызнула из раковины струя канализационных стоков.

Фото: iStock
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- Инцидент произошел в марте 2019 года, - сообщила представитель Тракторозаводского суда Ирина Савинкова. - Все это время истица пыталась урегулировать вопрос о выплате компенсации морального вреда с управляющей компанией, но так ее и не получила. В возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ей так же было отказано. В исковом заявлении пострадавшая потребовала взыскать с коммунальщиков 100 тысяч рублей.

Суд установил, что во время промывки общедомового стояка канализации, которую коммунальщики проводили по просьбе самих жильцов, произошел выход канализационных стоков, подтопив 12 квартир. Промывка проводилась горячей водой, взятой из системы отопления, с добавлением используемой в таких случаях каустической соды.

Когда женщина увидела, что из ее раковины на кухне потекла канализация, она попыталась предотвратить потоп и как-то заткнуть отверстие. Но в этот момент жидкость брызнула ей в лицо и на руки, вызвав сильную боль и жжение.

Прибывшая по вызову бригада "скорой помощи" констатировала "ожог кислотой лица, глаз, грудной клетки и кистей обеих рук". От госпитализации она отказалась, но впоследствии проходила лечение у травматолога-ортопеда и офтальмолога, длительное время находилась под их наблюдением.

Коммунальщики с исковыми требованиями не согласились, заявив, что о промывке стояков оповестили жильцов заблаговременно. А потому причиной несчастного случая следует считать грубую неосторожность самой пострадавшей. Кроме того, по словам директора УК, промывка проводилась обычной горячей водой без применения каких-либо химических средств. А подтопление квартир, в том числе и квартиры истицы произошло из-за самовольных действий самих жильцов, нарушивших правила эксплуатации канализации. А за их действия УК по закону ответственности не несет.

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Для установления причин и степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей суд назначил медицинскую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что полученные травмы можно отнести к легкому вреду здоровью. Однако подтвердили, что они могли быть причинены гидроксидом натрия, используемого в качестве агента для растворения засоров канализационных труб. Причем именно в то время, когда коммунальщики чистили канализацию.

Изучив показания свидетелей, заключение судебной экспертизы, копии из журнала заявок управляющей компании и заключение прокуратуры суд решил, что между действиями управляющей компании и полученными истицей повреждениями несомненно есть причинно-следственная связь. А значит, ее требования подлежат удовлетворению.

С управляющей компании в качестве компенсации морального вреда взысканы 60 тысяч рублей, а кроме того все судебные издержки потерпевшей. В том числе, и 56 тысяч рублей, которые она оплатила проведение судебно-медицинской экспертизы.

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