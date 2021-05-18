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18.05.2021 19:58
Рубрика: Экономика

Гамак как рабочее место

У сибирских айтишников появился новый бонус, для них ввели сончас
Текст: Ирина Никитина (Тюмень) , Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Отныне все, кто сильно устал во время рабочего дня, смогут поспать. Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов в одной из своих компаний по IT-профилю решил протестировать непривычный для сотрудников формат.
К сончасу на работе сотрудники предприятия привыкнуть еще не успели. Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС К сончасу на работе сотрудники предприятия привыкнуть еще не успели. Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
К сончасу на работе сотрудники предприятия привыкнуть еще не успели. Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Для айтишников поставили четыре кровати. В их распоряжении столовая, тренажерный зал с пинг-понгом и душевая. Все это поможет переключиться с каждодневных задач и временно расслабиться.

Фото: iStock
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"Новый офис мы спроектировали с учетом пожеланий коллег, - рассказал официальный представитель компании Иван Камельских. - Есть зеленые уголки с живым мхом на стенах и так называемая зона для сна и отдыха. Она уже открыта".

Каждый его сотрудник здесь имеет право самостоятельно планировать занятость, главное, чтобы это было эффективно и не обязательно в рамках четко установленного графика. Кому-то проще все сделать утром и быть свободным. А кто-то повысит свою работоспособность, если полчаса-час полежит в кровати прямо в офисе.

К такому виду бонуса, как сончас на работе, подчиненные еще не привыкли. Все же для российской офисной культуры это не распространенное явление. Возможно, позже подобную зону релаксации руководство добавит и в свое агентство недвижимости "Этажи". Конечно, риэлторы, в отличие от айтишников, меньше сидят за компами, но и будут рады взять паузу.

А вот что по поводу нововведения говорят психологи. Представитель Тюменского госуниверситета Евгений Доценко напомнил, что такой опыт уже используется в зарубежных, компаниях, чтобы снижать эмоциональное выгорание сотрудников и повышать их продуктивность. "Главное, чтобы со временем руководство выработало регламент с учетом индивидуальных особенностей подчиненных, - говорит профессор. - Хотя я посоветовал бы ставить не кровати, которые настраивают на долгий сон, а установить шезлонги или кресла".

Во многих крупных уральских компаниях действуют комнаты отдыха, чайные, хобби-уголки, где можно сделать паузу в течение рабочего дня

Ольга Андреева, доцент кафедры общей и социальной психологии госуниверситета, тоже считает, что дневные перерывы очень полезны. "Причем не 15-минутный обед, да еще за рабочим столом, а именно дрема на полчаса, отдых с журналом и под приятную музыку". Психологи предлагают вспомнить Испанию, где попытка отменить сиесту спровоцировали скачок сердечно-сосудистых заболеваний в жару. В Западной Сибири, конечно, другая погода. Но реакция организма на перенапряжение не только от нее зависит.

Кстати, во многих крупных уральских компаниях уже действуют комнаты отдыха, чайные комнаты, хобби-уголки, где можно сделать паузу в течение рабочего дня. В компании "Сима-Ленд" есть помещения для релаксации с приглушенным цветом и негромкой музыкой. Погрузившись в массажное кресло, можно любоваться рыбками в огромном аквариуме. Или лежать на кушетке, разглядывая "звезды" на потолке.

Фото: Аркадий Колыбалов
Треть компаний планирует расширять офисы

У сотрудников "СКБ-Контур" график выстроен под все часовые пояса, так что никого не удивляет желание попить чаю на ночь глядя. В компании работает в основном молодежь, поэтому в IT-парке, который строится, есть спортзал с бассейном, футбольное поле, баскетбольная площадка, летний автокинотеатр и комната для музыкальных репетиций.

Сончас на работе приветствуют в таких странах, как Япония (наравне с комнатами отдыха там существуют и комнаты, где можно выпустить свой гнев, помяв боксерскую грушу).

В США в корпорациях Google, Facebook, Nike, Thrive Global эта традиция существует более трех лет. А в Финляндии сон во время работы поддерживают в большинстве местных компаний. Спальнями оборудован швейцарский офис Pricewaterhouse Coopers. Капсулами для сна обзавелся транснациональный гигант Cisco Systems. Есть они и в лондонской компании Potato. Самое интересное, в офисах Uber в Индии и на Филиппинах дневной сон разрешен водителям.

Москва

В Москве "фишки" для своих сотрудников часто предлагают крупные международные компании и IT-бизнес. Например, в некоторых офисах есть бесплатные спортивные залы или даже целые фитнес-центры, где можно немного подкачаться, сходить на танцы или заняться йогой. В офисе "Яндекса", например, есть свой душ, куда можно сходить после тренировки.

У кого-то имеются свои библиотеки, массажные кабинеты, капсулы для сна и комнаты, в которых в перерывах между работой коллеги играют в настольные игры, слушают музыку, смотрят фильмы, да и просто общаются за чашкой кофе. Бывает, читают лекции для своих на темы, в которых разбираются лучше всего.

Кто-то плюс ко всему оборудует кухню или мини-кофейню с разными десертами и сладостями. А есть работодатели, которые следят за здоровым питанием своих сотрудников. Они открывают так называемые фреш-бары, где в любое время дня можно бесплатно выпить свежевыжатый сок, съесть фрукты или овощи.

Подготовил Сергей Жуков

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Рынок труда

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