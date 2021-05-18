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18.05.2021 15:08
Рубрика: Происшествия

Екатеринбуржец нашел сейф с 12 тысячами евро

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Из офиса индивидуального предпринимателя в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга похитили сейф с 112 тысячами евро. Часть суммы (а именно - 12 тысяч евро, или более миллиона рублей) и само хранилище в районе железнодорожных путей на улице Восточной нашел мужчина. Он сообщил о деньгах в полицию, рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

Фото: Пресс-центр МВД России
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По факту хищения возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Оперативники начали поиски подозреваемого и установили 51-летнего ранее судимого местного жителя, собрав необходимую информацию, его задержали, и он признал свою вину. Второго участника полицейские тоже установили, но к моменту задержания первого его подельник уже скончался.

О деньгах, хранящихся в сейфе офиса, подозреваемый узнал от своей жены, которая работала в конторе. Тогда умом мужчины завладела идея о краже, для воплощения которой он привлек своего тоже ранее судимого знакомого. Они проникли в помещение ночью и на веревках спустили сейф из окна.

- Дотащив свою добычу до укромного места, они вскрыли хранилище. В этот момент неподалеку появился случайный прохожий, и злоумышленники, бросив часть денег, поспешили ретироваться, - говорится в сообщении полиции.

На краденные деньги подозреваемый купил квартиру в Екатеринбурге, машину и съездил на курорт с женой. Эти покупки не остались незамеченными и послужили одним из обличающих факторов.

Хищение раскрыто сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 Кировского района совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области. Подозреваемый помещен под стражу. За совершение вменяемого ему преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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