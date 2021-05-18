Есть устойчивый стереотип, что у крупных и известных производителей не может быть потерь. Оказывается, может. Да еще какие! В этом еще раз убедились эксперты Федерального центра компетенций.

На одном из крупнейших мясокомбинатов Юга России благодаря бережливым технологиям стали выпускать больше популярной колбасы. Фото: МПК "Владимирский стандарт"

Работая в рамках нацпроекта "Производительность труда" на колбасных комбинатах, они находили в производственном процессе то, что мешает выпускать больше продукции. После устранения причин выработка поднималась на 10-12 и более процентов. Хорошая новость для любителей колбас.

Один из крупнейших на юге мясокомбинатов - "Каневской" - сумел увеличить выработку на 16 процентов. Правда, только по одной продукции. Но это только начало, говорят на комбинате. В передовики пока вышла колбаса "Краковская". Ее доля в общей выручке составляет 13 процентов.

По рекомендации экспертов изменили схемы производства, улучшили рабочие места, создали дополнительные фасовочные столы, тележки для перевозки пленки, устройства по дозированию воды. В итоге на 12 процентов снизили время изготовления колбасы. Теперь каждый сотрудник за час успевает изготовить ее на 16 процентов больше. "Были выявлены резервы производительности труда", - рассказал главный экономист комбината Владимир Костенко. Эффект составил три миллиона рублей.

Существенно повысило эффективность и крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Южного Урала - компания "Ромкор" (Челябинская область). "Мы начали с производства сосисок, доля которых в выпуске готовой продукции составляет 20 процентов", - поделился директор по развитию предприятия Дмитрий Чумаченко. Технологический анализ выявил на этом участке 176 проблем. Через три года здесь намерены увеличить производительность на 30 процентов, распространив культуру бережливого производства и философию непрерывного совершенствования на все участки.

Большие планы и у мясоперерабатывающего комбината "Владимирский стандарт" (Владимирская область). Рабочая группа займется воплощением советов экспертов в жизнь. Ожидается, что выручка увеличится на 15 процентов, производительность труда - на 10 (и будет расти ежегодно). "Проверяем все: от склада сырья до упаковки готовой продукции. Хронометрируем каждую операцию", - рассказал старший руководитель проектов Федерального центра компетенций Виктор Гартунг.