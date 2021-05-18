Попадут ли под КРТ хрущевки и сталинки Екатеринбурга

В минстрое рассказали, попадут ли под комплексное развитие территорий хрущевки и сталинки Екатеринбурга.

- Пятиэтажки могут попасть в проекты КРТ, но это не хрущевки периода массовых строек, а экспериментальные панельные здания, которые создавались на заре индустриального домостроения, начиная с 1946 года. Таких в Екатеринбурге единицы, за ними постоянно наблюдают специалисты, оценивают состояние несущих конструкций, - пояснил на пресс-конференции министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Напомним, что региональное правительство недавно утвердило критерии для домов, которые можно включать в КРТ. Речь идет о зданиях не выше трех этажей с деревянными стенами или перекрытиями, введенных в эксплуатацию до 1970 года и изношенных больше чем на 60 процентов. А также о домах высотой до пяти этажей эпохи индустриального домостроения с 70 процентами износа и таких, где отсутствует централизованный водопровод, канализация, электричество или отопление.

- Критерии КРТ определяются в первую очередь экономикой. Нельзя будоражить население и всерьез обсуждать, что хрущевки и сталинки в центре Екатеринбурга снесут - нет такого рынка, кроме московского, который позволяет сносить капитальные дома, - поддержал министра Вячеслав Трапезников, президент "Гильдии строителей Урала". - Но и говорить, что на месте бараков появятся урбан-виллы, неправильно. Естественно это будет высокоплотная застройка. Наша задача - бороться за ее качество, комфорт.

Очерчивать "красные линии" инвесторам минстрой не видит необходимости.

- Сегодня все диктует рынок и потребительский спрос. Современный покупатель объективно оценивает свои возможности. Если у него хватает на двушку в ипотеку, зачем ему пятикомнатная? У молодой семьи есть желание отделиться от родителей - для старта достаточно студии или однокомнатной, а дальше они будут расширяться. Почему быстро разбирают квартиры в новых микрорайонах комплексной застройки? Потому что там, помимо квадратных метров, предлагается целая куча дополнительных сервисов, комфортная среда, - подчеркнул Михаил Волков.

По мнению Валерии Козловой, председателя совета Уральской палаты недвижимости, КРТ, безусловно, позитивно повлияет на рынок недвижимости, однако в среднесрочной перспективе его влияние будет несущественно. И уже тем более не стоит ждать ажиотажа, как со льготной ипотекой.

- КРТ нужно не столько Екатеринбургу, где двух-трехэтажки занимают 2-3 процента от общего объема жилфонда, хрущевки - от до 20 до 30 процентов, сколько более мелким городам региона, где таких домов гораздо больше, - прогнозирует эксперт. - Очень многое зависит от формирования справедливой цены выкупа, как будет происходить сам выкуп, как будет организован общественный контроль за проектами.

Подготовка нормативной базы для запуска КРТ в регионе планируется завершить к октябрю. Она дополнит адресную программу по расселению аварийного жилья, которая реализуется с привлечением федерального бюджета. На 31 марта в Свердловской области числилось 3215 аварийных многоквартирных зданий общей площадью 591 тысяча квадратных метров. В них проживает 36,5 тысячи человек. В 2020 году расселили 329 домов, 2277 граждан получили новое жилье. Еще 800 переехали в новые квартиры по другим программам.