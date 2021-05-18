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18.05.2021 08:07
Рубрика: Экономика

Попадут ли под КРТ хрущевки и сталинки Екатеринбурга

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
В минстрое рассказали, попадут ли под комплексное развитие территорий хрущевки и сталинки Екатеринбурга.

- Пятиэтажки могут попасть в проекты КРТ, но это не хрущевки периода массовых строек, а экспериментальные панельные здания, которые создавались на заре индустриального домостроения, начиная с 1946 года. Таких в Екатеринбурге единицы, за ними постоянно наблюдают специалисты, оценивают состояние несущих конструкций, - пояснил на пресс-конференции министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Чем вызван ажиотаж вокруг комплексного развития территорий

Напомним, что региональное правительство недавно утвердило критерии для домов, которые можно включать в КРТ. Речь идет о зданиях не выше трех этажей с деревянными стенами или перекрытиями, введенных в эксплуатацию до 1970 года и изношенных больше чем на 60 процентов. А также о домах высотой до пяти этажей эпохи индустриального домостроения с 70 процентами износа и таких, где отсутствует централизованный водопровод, канализация, электричество или отопление.

- Критерии КРТ определяются в первую очередь экономикой. Нельзя будоражить население и всерьез обсуждать, что хрущевки и сталинки в центре Екатеринбурга снесут - нет такого рынка, кроме московского, который позволяет сносить капитальные дома, - поддержал министра Вячеслав Трапезников, президент "Гильдии строителей Урала". - Но и говорить, что на месте бараков появятся урбан-виллы, неправильно. Естественно это будет высокоплотная застройка. Наша задача - бороться за ее качество, комфорт.

Очерчивать "красные линии" инвесторам минстрой не видит необходимости.

- Сегодня все диктует рынок и потребительский спрос. Современный покупатель объективно оценивает свои возможности. Если у него хватает на двушку в ипотеку, зачем ему пятикомнатная? У молодой семьи есть желание отделиться от родителей - для старта достаточно студии или однокомнатной, а дальше они будут расширяться. Почему быстро разбирают квартиры в новых микрорайонах комплексной застройки? Потому что там, помимо квадратных метров, предлагается целая куча дополнительных сервисов, комфортная среда, - подчеркнул Михаил Волков.

На Среднем Урале утвердили критерии домов под снос по проекту КРТ

По мнению Валерии Козловой, председателя совета Уральской палаты недвижимости, КРТ, безусловно, позитивно повлияет на рынок недвижимости, однако в среднесрочной перспективе его влияние будет несущественно. И уже тем более не стоит ждать ажиотажа, как со льготной ипотекой.

- КРТ нужно не столько Екатеринбургу, где двух-трехэтажки занимают 2-3 процента от общего объема жилфонда, хрущевки - от до 20 до 30 процентов, сколько более мелким городам региона, где таких домов гораздо больше, - прогнозирует эксперт. - Очень многое зависит от формирования справедливой цены выкупа, как будет происходить сам выкуп, как будет организован общественный контроль за проектами.

Подготовка нормативной базы для запуска КРТ в регионе планируется завершить к октябрю. Она дополнит адресную программу по расселению аварийного жилья, которая реализуется с привлечением федерального бюджета. На 31 марта в Свердловской области числилось 3215 аварийных многоквартирных зданий общей площадью 591 тысяча квадратных метров. В них проживает 36,5 тысячи человек. В 2020 году расселили 329 домов, 2277 граждан получили новое жилье. Еще 800 переехали в новые квартиры по другим программам.

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