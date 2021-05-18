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18.05.2021 16:00
Рубрика: Общество

Три прискока

Тюменцев приглашают отдохнуть после рабочего дня на заводной аудиопрогулке
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 108(8459)
Молодежный театральный центр "Космос" презентовал необычный аудиогид "Форест Джамп". Любители литературы и кинематографа сразу усмотрят в названии отсылку к герою писателя Уинстона Грума и режиссера Роберта Земекиса. Но от персонажа в творческом проекте только имя, фамилию тюменцы умышленно обыграли, ведь тот, кто присоединится к прогулке по Гилевской роще на окраине города, за час не просто пройдет, а именно напрыгает до семи тысяч шагов.
Организаторы говорят, что 80 процентов успеха проекта "Форест Джамп" - заслуга гидов из числа студентов, профессиональных актеров и танцоров. Все они прошли кастинг и готовы водить гостей по Гилевской роще. Фото: Ирина Никитина/РГ Организаторы говорят, что 80 процентов успеха проекта "Форест Джамп" - заслуга гидов из числа студентов, профессиональных актеров и танцоров. Все они прошли кастинг и готовы водить гостей по Гилевской роще. Фото: Ирина Никитина/РГ
Организаторы говорят, что 80 процентов успеха проекта "Форест Джамп" - заслуга гидов из числа студентов, профессиональных актеров и танцоров. Все они прошли кастинг и готовы водить гостей по Гилевской роще. Фото: Ирина Никитина/РГ

Корреспондент "РГ" с радостью отозвался на приглашение протестировать маршрут. Не знаю, как у остальных, а мой фитнес-браслет показал чуть более девяти тысяч - ради фотографий пришлось побегать вокруг журналистов, которые наконец-то стали не наблюдателями, а участниками процесса.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ближе к шести вечера к воротам Гилевки подтянулись коллеги из городских СМИ в удобной одежде и обуви. Ребята из "Космоса" в желтых свитерах каждому выдали персональные наушники, показали, как убавлять-прибавлять громкость, и попросили хотя бы на время забыть о профессии. Через пару минут заиграла приятная музыка, а на центральной аллее появилась Аэлита Садретдинова - куратор проектов, а здесь - гид-зажигалочка: она водила нас по мостам и дорожкам, по тропинкам и полянам, заставляла бегать, прыгать, подскакивать, карабкаться и приседать.

Что же случилось за танцевальный час, можно сказать, украденный у перенасыщенной жизни, в которой все меньше времени остается на обычную прогулку? Мы перевоплощались в кинодив на красной дорожке, суперагентов, спасающих мир, путешественников на "Титанике", охотников за привидениями, йогов в медитации, даже шашлычников, непременно усатых и игривых. И все это под отечественные и зарубежные хиты. После столь активного тура разбредаться по домам совсем не хотелось: окружив Аэлиту, потребовали финальную проходочку с поклонами, а после пообещали изыскать в плотном расписании лишний часик на полезную во всех смыслах встречу.

"Форест Джамп" - максимальный обмен энергией как с гидом, так и с остальными участниками

А теперь про механику проекта. Его придумали актер театра и кино Александр Рычков и тренер-преподаватель хореографии мастер спорта международного класса Татьяна Каражова. Воплотили же сотрудники МТЦ.

- Идея танцевально-песенного променада моя, Саша ее поддержал, а "Космос" подхватил, ведь подобного контента в городе попросту нет, - рассказала Татьяна. - "Форест Джамп" - максимальный обмен энергией как с гидом, который ведет по маршруту, так и с остальными участниками: вы вместе танцуете, поете, выполняете несложные задания, заряжаетесь настроением на предстоящий вечер. Наш аудиотур - без драматургической основы, поэтому искать в нем глубинные смыслы не стоит. Есть плейлист из известных композиций - послушайте, а мозг и тело подскажут, что делать!

Фото: Сахалинский туристско-информационный центр
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Кстати, при кажущейся импровизации маршрут строго выверен: сначала мост, потом вдоль реки, асфальтовые дороги, холмы и поляны у детской площадки (Гилевская роща в виде локации выбрана специально - безопасно, спокойно, красиво). Время, наоборот, несколько размыто - длительность прогулки зависит от числа гостей и скорости их передвижения. Журналисты, как оказалось, собранны и спортивны.

Работать необычная программа будет до конца сентября. Весь май - по выходным, а в июне добавится пятница. "Форест Джамп" обещают и при плохой погоде. На этот счет организаторы заготовили дождевики. Возможно, в будущем театральный центр решится на подобную прогулку в условиях зимы. Интересно, как это - танцевать в шубе?!

На заметку

Информацию о расписании аудиопрогулок ищите в группе. Тел. (3452) 51-38-51.

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