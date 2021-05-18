Уральским подрядчикам разрешили привлекать мигрантов

Как сообщили в "Уральском объединении строителей", в федеральный алгоритм по привлечению работников из других стран внесли изменения. Теперь группы компаний и подрядчики, действующие в интересах генподрядчика, смогут приглашать строителей из Узбекистана и Таджикистана.

"РГ" поднимала эту тему в марте, когда уральское СРО отправило письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой снизить "въездной ценз" для рабочих. В прошлом году отрасль столкнулась с серьезным дефицитом кадров из-за закрытых границ, по отдельным профессиям он достигал 50 процентов. По мере ослабления ограничительных мер привлекать мигрантов разрешили крупным компаниям, имеющим не менее 250 штатных сотрудников и двух миллиардов рублей годового оборота.

- Подрядчики относятся к малому бизнесу с численностью до 100 человек и годовым оборотом до 800 миллионов рублей, но именно им чаще всего нужны трудовые ресурсы. Дефицит рабочих кадров вынуждал их отказываться от проектов. Надеемся, послабления приведут к увеличению темпов строительства, - комментирует Денис Снетков, представитель "Уральского объединения строителей".

Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на "деловом завтраке" в "РГ" подтвердил, что добросовестные застройщики ищут замену мигрантам и не могут найти. Россияне не хотят идти на стройку: работа физически сложная, на открытом воздухе и в снег, и в дождь. У инжиниринговых компаний в штате, как правило, числятся только ИТР, держать в штате каменщиков, арматурщиков и других рабочих могут себе позволить только крупные строительные холдинги, остальные нанимают на определенный период и объем через подрядчиков и субподрядчиков.