В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали два человека

В Челябинске выясняют обстоятельства столкновения маршрутки и грузовой ГАЗели, после которого пассажирский автобус пробил металлическое ограждение и врезался в столб. В ДТП пострадали два человека, сообщили во вторник в городской ГИБДД.

- Инцидент произошел напротив дома № 20 по проспекту Ленина в Челябинске, - рассказали в пресс-службе госавтоинспекции. - На регулируемом перекрестке 35-летний водитель маршрутного ПАЗа № 85 при повороте налево совершил столкновение с двигавшейся прямо грузовой ГАЗелью. После этого маршрутка совершила наезд на металлическое ограждение и электроопору.

По предварительным данным, травмы получила 28-летняя пассажирка общественного транспорта и 32-летний водитель ГАЗели. После осмотра врачи рекомендовали им амбулаторное лечение.