В ямальской школе робот будет вести уроки

В гимназии Лабытнанги российский андроид Promobot V.4 будет преподавать детям несколько дисциплин в области робототехники.

В частности, он сможет научить школьников программированию, электронике и мехатронике, в программу обучения включены шесть лабораторных работ, для которых он выступит в качестве стенда, рассказали "РГ" представители компании-разработчика. Дети смогут на реальном примере понять, как работает искусственный интеллект, как машина распознает лица, общается с людьми и управляется.

Как отметил директор по развитию Олег Кивокурцев, дети будут создавать свои проекты, причем, их удачные решения не останутся пылиться, а попадут к разработчикам и получат шанс быть воплощенными в жизнь в компаниях, использующих таких же роботов.

Маленьких ямальцев научат создавать и программировать андроидов, которые будут помогать людям решать различные задачи, например, обрабатывать банковские запросы или доставлять грузы.

Отмечено, что робот на восемьдесят процентов состоит из отечественных комплектующих. Таким образом, дети еще в школе познакомятся с множеством российских технологий.