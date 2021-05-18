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18.05.2021 11:08
Рубрика: Происшествия

В Кургане по ДНК раскрыли убийство 16-летней давности

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Обвинение в убийстве девушки из Кургана, совершенное в январе 2005 года, собираются предъявить 57-летнему мужчине, отбывающему сейчас наказание за аналогичное преступление в Нижневартовске.

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По данным регионального управления МВД России, мужчина ездил по стране, обслуживая поезда. Оказавшись в Кургане, он нашел в газете частное объявление о продаже холодильника. Созвонившись с владельцем техники, договорился о встрече. Девушке был 21 год. Она жила одна. Воспользовавшись ее беззащитностью, злоумышленник связал ее и задушил. После жестокой расправы забрал все ценные вещи, ювелирные украшения, деньги и уехал из области. Через месяц точно также убил женщину в Ханты-Мансийском автономном округе, но был задержан. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

- После анализа оперативной сводки тех лет и изучения уголовных дел в поле зрения оперативников попали несколько преступлений, совершенных аналогичным способом, - рассказали в пресс-службе полиции. - Расследование дела было возобновлено. Результат оказался неожиданным. Исследование изъятых с места преступления следов ДНК предполагаемого преступника указало на человека, который с апреля 2005 года отбывает наказание за убийство в Нижневартовске.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР уточнили, что на допросе убийца признался в особо тяжком злодеянии, совершенном 16 лет назад. Сейчас его проверяют на причастность к другим возможным преступлениям.

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