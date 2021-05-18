В Курганской области запретили ходить в лес

В Курганской области с 18 мая по 7 июня нельзя ходить и ездить в лес, а также проводить там какие-либо работы.

В региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминают, что с 23 апреля в Зауралье действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, режима ЧС граждан могут наказать штрафом от 4 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 20 до 40, предприятия - от 300 до 500 тысяч рублей.

По оперативной сводке на 18 мая, за прошедшие сутки на землях лесного фонда произошло 10 пожаров, огнем было пройдено 47,25 гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировано 200 пожаров на площади 15772, 64 гектара.

По данным курганских синоптиков, аномально-жаркая погода до 30 и выше градусов, которая сейчас стоит в регионе, продлится до 21 мая, поэтому сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса).

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112, а также в специализированную диспетчерскую службу в Кургане (3522) 43-63-51 или единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00.

Кстати

Сегодня сводный отряд Главного управления МЧС России по Курганской области в составе 27 человек личного состава и 6 единиц техники убыл в Тюменскую область для оказания помощи в тушении природных пожаров в районах, где складывается наиболее сложная ситуация. Напомним, что в Тюменской области с 11 мая введен режим ЧС в лесах регионального характера в связи с пожарами.