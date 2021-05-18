В России впервые имплантировали ребенку искусственный желудочек сердца

В Свердловской областной клинической больнице №1 выполнили первую в России операцию по имплантации системы вспомогательного кровообращения ("искусственного левого желудочка сердца") ребенку с прогрессирующей сердечной недостаточностью.

Как отметили в департаменте информполитики области, с начала года появилась возможность имплантировать систему детям с таким хроническим недугом бесплатно, за счет средств федерального казны, которые выделаются на высокотехнологичную медпомощь.

Первым пациентом стал десятилетний мальчик: осенью ему имплантировали протез митрального клапана, но позднее появилась потребность в проведении еще одной операции - по технологии HeartMate III. Эта новация, фактически, единственный шанс для пациентов с тяжелой формой заболевания, при которой требуется пересадка сердца. Технология позволяет дождаться донорского органа либо может заменить его.

"В основе технологии - мотор с левитирующим в магнитном поле ротором, который перекачивает кровь из левого желудочка в аорту, не соприкасаясь при этом с другими частями устройства", - пояснили в департаменте.

Так как ранее в России такие операции детям не проводили, бригаду уральских докторов консультировали специалисты пражского Института клинической и экспериментальной медицины.

Благодаря работе врачей и медперсонала двух отделений, где лечат самых маленьких пациентов больницы, операция и ранний послеоперационный период прошли успешно. Ребенок с искусственным левым желудочком сердца проходит курс реабилитации. Ему предстоит привыкнуть к небольшой сумке с парой сменных аккумуляторов, которые подключены к устройству с помощью выведенного наружу кабеля (их нужно подзаряжать раз в сутки).

"Не нужно думать, что эта система может помочь в любой ситуации. К сожалению, это не так. Мы тоже шли на определенный риск, но в данном случае другого варианта практически не было", - говорит Константин Кондрашов, руководитель Центра "Сердце и сосуды" СОКБ №1.

Внедрение новых методов помощи кардиологическим больным в регионе осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение".