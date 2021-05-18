В Тюменской области два человека пострадали при тушении лесных пожаров

Зафиксированы первые травмированные в результате мощных лесных пожаров, которые бушуют в эти дни в Тюменской области. "Накануне при тушении пострадали двое огнеборцев. Оба живы и доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести", - передает пресс-служба Минприроды России.

По данным ведомства, западносибирский регион сейчас находится на первом месте по количеству непотушенных пожаров: 20 возгораний на общей площади 22310 гектаров. В области действует режим ЧС, все въезды в леса закрыты по решению губернатора.

Накануне в Тюменском муниципальном районе из-за возгораний эвакуировано более 1300 человек, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. Это жители населенных пунктов Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, СНТ "Солнышко", реабилитационных и медицинских центров, санаториев, психиатрической больницы.

"По оценке специалистов, причины возникновения лесных пожаров в 70 процентах случаев - неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях", - констатирует Минприроды.