РФ сможет вводить санкции против иностранцев, нарушающих права россиян

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, позволяющий нашему государству вводить санкции против тех граждан любых государств, кто лично причастен к нарушениям прав россиян. Или совершил преступления против наших соотечественников. Таким иностранцам не просто будет закрыта дорога в Россию: будут невозможен бизнес даже в заочном формате.

"Инициатива разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что Россия сможет вводить санкции против любых иностранцев, причастных к нарушениям прав и свобод граждан нашей страны. Сегодня законодательство предусматривает возможность введения подобных санкций только в отношении граждан США. Однако нарушать права российских граждан могут не только представители Соединенных Штатов Америки, но и любых других стран", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что к лицам, совершившим преступления в отношении граждан нашей страны, в том числе осуществлявшим незаконное уголовное преследование россиян или принимавшим необоснованные решения, нарушавшие права и законные интересы наших соотечественников, может быть применен набор санкционных мер.

"Это не только запрет на въезд в нашу страну, но и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, арест финансовых и других активов, приостановление деятельности на территории нашей страны юридических лиц, находящихся под контролем таких граждан, и другие меры", - пояснил Владимир Груздев.