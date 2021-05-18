Рябков: Шанс на сохранение Договора по открытому небу минимален

Шансы на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) минимальны, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, поскольку Вашингтон упустил очень много времени.

"Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины", цитирует ТАСС слова дипломата.

Однако, отметил он, у США и их союзников еще есть возможность пересмотреть свою позицию до тех пор, пока не вступил в силу российский закон о денонсации Договора.

"Правда, - подчеркнул Рябков, - я не очень верю, что это произойдет".

В настоящее время законопроект о выходе России из ДОН находится на рассмотрении в Госдуме, куда документ был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вопрос о денонсации будет рассмотрен Советом Федерации "не завтра, а чуть позже". По словам Слуцкого, "Россия надеется на здравый смысл США".

США начали выход из ДОН осенью 2019 года, когда в сенат Конгресса был внесен соответствующий законопроект., а вышли из него в ноябре 2020 года.