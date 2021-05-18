Роспотребнадзор оценил угрозу появления "черной плесени" в России

Мукормикоз, больше известный как "черная плесень", является мощным аллергеном, но, как правило, не вызывает заболевания. "Черная плесень" распространена практически во всех странах, но более актуальна для стран Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее газета "Известия" сообщила о распространении мукормикоза в Индии на фоне коронавирусной инфекции. По данным издания, случаи заражения грибком были зафиксированы и в России.

В Роспотребнадзоре заявили, что "черная плесень" распространена практически по всех странах. "Является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция", - отметили в ведомстве, добавив, что этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии.

В пресс-службе Роспотребнадзора также пояснили, что высокая концентрация спор "черной плесени" в Индии объясняется огромной влажностью, а также высокой среднегодичной температурой.

"Черная плесень" способна поражать носоглотку, глаза и легкие человека.