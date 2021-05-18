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18.05.2021 12:37
Рубрика: Общество

Россия поможет Узбекистану с подготовкой воспитателей детских садов

Текст: Елена Новоселова
Российские методисты протестируют более 1,4 тысячи воспитателей Узбекистана и помогут усовершенствовать программы профессиональной подготовки кадров системы дошкольного образования. Это совместный проект "Малыш" ("Миттивой") Министерства просвещения РФ и Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Проект является частью масштабной совместной работы, направленной на повышение качества преподавания и обучения на русском языке.

Фото: iStock
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После тестирования, которое планируется завершить до конца июня, российские методисты адаптируют программы профессиональной переподготовки для узбекских педагогов, подготовят учебно-методические материалы и рекомендации.

В первых сессиях проекта уже приняло участие порядка 388 человек.

С мая по сентябрь российские специалисты из РГПУ им. А.И. Герцена проведут серию еженедельных онлайн-семинаров по различным темам в сфере дошкольного образования. К примеру, расскажут, каким должен быть современный воспитатель, как правильно построить образовательный процесс, как сформировать у ребёнка привычку к здоровому образу жизни.

Справка "РГ"

Только в этом году российские методисты протестировали более 2,5 тысячи узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также на владение педагогическими компетенциями.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство Минпросвещения

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