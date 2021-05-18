Новости

Россиян предупредили о распространенных схемах обмана на кассе супермаркета 05:54
Президент Мексики поздравил "Мисс Вселенную" с победой 05:25
Bloomberg: Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей 05:01
Банки смягчили требования и выдали рекордное количество кредитов 04:37
Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае 04:37
Госсекретарь США отверг возможность покупки Гренландии 04:12
Россия направит в Турцию делегацию для оценки ситуации с COVID-19 03:20
Пушков назвал "дурным водевилем" новую версию взрывов в Врбетице 02:53
Аномальная жара продержится на Урале и в Поволжье до конца недели 02:45
Вывозной рейс вернет россиян из Непала на родину 18 мая 02:21
Власти США пока не намерены вводить паспорта вакцинации от COVID-19 02:15
Харрис заработала за 2020 год в три раза больше Байдена 01:38
Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск шести ракет 01:37
Рестораны и пабы Лондона забронированы на недели вперед 00:53
Букмекеры назвали новых фаворитов "Евровидения" 00:50
Финляндия снизила закупку российской нефти из-за "зеленой" энергетики 00:27
В России будут ежегодно отмечать День фармацевтического работника 00:00
Минск будет добиваться признания геноцида белорусского народа в годы войны 17.05.2021
"Аэрофлот" сократил рейсы в Турцию до двух в неделю 17.05.2021
Эрдоган проклял поднявшее флаг Израиля правительство Австрии 17.05.2021
Ученые: Акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS 17.05.2021
В секторе Газа разбомблено здание катарского отделения Красного полумесяца 17.05.2021
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском 17.05.2021
Полностью автономный корабль отправится через Атлантику без экипажа 17.05.2021
ЕС согласился на перемирие с США по поводу тарифов 17.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 05:54
Рубрика: Происшествия

Россиян предупредили о распространенных схемах обмана на кассе супермаркета

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существует немало способов обмана граждан на кассе в супермакете. Несмотря на использование современного "умного" оборудования и программ мониторинга, человеческий фактор контролировать не всегда возможно.

Фото: iStock
В МВД назвали самые частые способы обмана граждан

Самый распространенный вариант обмана - это лишний товар в чеке. Это проще всего сделать, если у клиента много покупок, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова. Кроме этого, кассир может неправильно отсканировать штрих-код, добавить в чек посторонний товар самостоятельно и неправильно дать сдачу.

Еще один интересный способ - это акция 1+1 (два товара продаются по цене одного). По словам Храмовой, покупатель, не зная об этой акции, приносит на кассу один товар. Кассир ничего не говорит про акцию, но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар.

Из безобидных способов обмана эксперт отметила случаи, когда кассир сканирует вместо накопительной карты клиента собственную, и баллы начисляются ему, а не покупателю.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно внимательно сверять чек с перечнем своих покупок, не отходя от кассы.

Происшествия Преступления

Главное сегодня

Путин поручил ввести учет домашних животных
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
На 89-м году скончалась жена великого разведчика Филби - Руфина Ивановна Пухова-Филби
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле