Россиян предупредили о распространенных схемах обмана на кассе супермаркета

Существует немало способов обмана граждан на кассе в супермакете. Несмотря на использование современного "умного" оборудования и программ мониторинга, человеческий фактор контролировать не всегда возможно.

Самый распространенный вариант обмана - это лишний товар в чеке. Это проще всего сделать, если у клиента много покупок, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова. Кроме этого, кассир может неправильно отсканировать штрих-код, добавить в чек посторонний товар самостоятельно и неправильно дать сдачу.

Еще один интересный способ - это акция 1+1 (два товара продаются по цене одного). По словам Храмовой, покупатель, не зная об этой акции, приносит на кассу один товар. Кассир ничего не говорит про акцию, но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар.

Из безобидных способов обмана эксперт отметила случаи, когда кассир сканирует вместо накопительной карты клиента собственную, и баллы начисляются ему, а не покупателю.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно внимательно сверять чек с перечнем своих покупок, не отходя от кассы.