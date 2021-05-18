Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации

Документ подготовила Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как объяснил ее глава Василий Пискарев, структуры, о которых идет речь, занимаются проведением тренингов для российских граждан за рубежом. "Выпускники таких курсов по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность, - заявил парламентарий. - В поле зрения комиссии находится около десяти таких центров и более сорока их выпускников".

В настоящее время ответственность для россиян за такие действия отсутствует, отмечают авторы законопроекта.

"Возникает вопрос, а почему наши законы в отношении таких НКО малоэффективны? - отметил Пискарев в ходе пленарного заседания. - А все очень просто - признанные у нас нежелательными НКО в обход всех запретов успешно реализуют ориентированные на россиян проекты через сеть своих опорных пунктов, просто разместив эти офисы на территории государств Восточной Европы, фактически по периметру нашей страны - в Польше, Литве, Украине, Грузии и так далее".

Еще одна норма проекта гласит: нежелательными в РФ будут признаны любые иностранные или международные НПО, которые оказывают посреднические услуги при проведении денежных операций тем структурам, которые уже имеют в России статус нежелательных.

Та же группа парламентариев параллельно внесла законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности за руководство нежелательными в России НПО, а также вводящий наказание за участие в их деятельности. Его планируется рассмотреть на том же заседании.