Указ губернатора Смоленской области от 18 мая 2021 года № 53 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51) следующие изменения:

1) подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.4. Проведение, массовых мероприятий любого вида, не связанных с образовательным процессом, в классах (группах, аудиториях) образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением мероприятий, связанных с приемом детей на обучение в первый класс, мероприятий, связанных с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы, мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, праздника "Последний звонок", мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации, мероприятий, проводимых в рамках лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательной организации, а также мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в выездной форме, организованных медицинскими организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, на базе образовательных организаций).

Мероприятия, связанные с приемом детей на обучение в первый класс, мероприятия, связанные с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы, мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, праздника "Последний звонок", мероприятия, проводимые в соответствии с планом работы образовательной организации, мероприятия, проводимые в рамках лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательной организации, должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включающих:

- ежедневную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения до их начала и после завершения;

- проведение обязательной термометрии при входе в здание с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;

- наличие при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;

- оснащение используемых помещений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

- использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания);

- иные требования, установленные санитарным законодательством к проводимым мероприятиям.

Мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в выездной форме, организованные медицинскими организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, на базе образовательных организаций, должны проводиться в отдельных помещениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, регулирующих деятельность медицинских организаций, а также методических рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в выездной форме, организованные медицинскими организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, на базе образовательных организаций, должны проводиться в период отсутствия обучающихся в образовательной организации с проведением ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения до их начала и после завершения и заключительной дезинфекцией по их окончании.";

2) подпункт 18.1 пункта 18 изложить в следующей редакции:

"18.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска лиц, не являющихся сотрудниками и обучающимися образовательных организаций, педагогическими работниками сторонних организаций, реализующих дополнительные образовательные программы на базе данных образовательных организаций и предоставляющих образовательные услуги обучающимся этих образовательных организаций, в соответствующие общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы.

Указанные ограничительные мероприятия не распространяются на:

- участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

- участников мероприятий, связанных с приемом детей на обучение в первый класс;

- участников мероприятий, связанных с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы;

- участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

- участников мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации;

- участников мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в выездной форме, организованных медицинскими организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, на базе образовательных организаций;

- детей, пребывающих в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательной организации, а также лиц, участвующих в обеспечении деятельности указанных лагерей дневного пребывания;

- обучающихся профессиональных образовательных организаций по образовательным программам укрупненной группы специальностей 44.00.00 "Образование и педагогические науки", проходящих преддипломную практику в образовательных организациях.";

3) в абзаце втором пункта 24 слова "(за исключением проведения тренировочного экзамена по учебному предмету "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" в компьютерной форме)" заменить словами "(за исключением проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, праздника "Последний звонок", мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации, мероприятий, проводимых в рамках лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательной организации)".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указав средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







