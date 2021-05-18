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18.05.2021 17:47
Рубрика: Власть

Состоялось первое заседание Ассоциации российско-венесуэльской дружбы

Текст: Александр Саможнев

В Москве прошло учредительное заседание Ассоциации российско-венесуэльской дружбы. О задачах новой организации "РГ" рассказал руководитель инициативной группы Александр Мудрагей.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По его словам, таких структур на венесуэльском направлении в России еще не было. Ассоциацию создают неравнодушные граждане. Они искренне хотят помочь Венесуэле, которая подвергается мощному экономическому и политическому давлению со стороны США. В инициативную группу вошли Анатолий Карпов, Шамиль Тарпищев, Михаил Моисеев, внук маршала Василия Чуйкова Николай, представители женских и других общественных движений. Работа по созданию организации началась в ноябре прошлого года. Собраны все необходимые документы для регистрации в Минюсте.

Мудрагей полагает, что во времена политической изоляции, которую США упорно хотят навязать Каракасу, важную роль играет народная дипломатия. Предлагается проводить тематические выставки и форумы, посвященные Венесуэле, а также спортивные мероприятия. Уже подготовлен план работы на 2021 год. Начинание всемерно поддержал посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

Собравшие приняли обращение к президенту Николасу Мадуро, в котором выражалась поддержка Боливарианской республики в сложный политический период. Послу Венесуэлы вручили портреты Мадуро и его жены Силии Флорес, выполненные в технике обработки классической графики полиграфическим золотом.

Руководитель инициативной группы напомнил, что на встрече президента Мадуро и вице-премьера РФ Юрия Борисова в октябре 2019 года обсуждалась перспектива выработки плана сотрудничества как минимум до 2030 года. Документ стратегического характера должен определить торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения Москвы и Каракаса.

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