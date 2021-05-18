Британское подразделение Национальной службы здравоохранения (NHS) выдаст 30 тысяч планшетов местным работникам "скорой помощи", чтобы те всегда находились на связи с больницами.

Ожидается, что приехавшие на вызов медики, к примеру, будут отправлять дежурным врачам фотографии тяжелых случаев или просто общую информацию о состоянии больного, чтобы специалисты в отделении неотложной помощи могли заранее приготовиться к его приему. Также планшеты должны стать карманной базой данных, благодаря которой сотрудники "скорой" смогут на месте ознакомиться с историей болезни или медицинскими противопоказаниями человека, прежде чем решать, как ему помочь и стоит ли вообще везти его в больницу. А в случае вызова к пациенту, у которого заподозрили инсульт, врачи смогут с помощью планшета звонить по видео более опытным специалистам в больнице, чтобы те имели возможность быстро оценить состояние человека.

"Эти устройства не только дали нашим сотрудникам возможность принимать клинические решения, но и помогли быстрее лечить пациентов, сократив при этом количество ненужных поездок в больницу", - заявил Стюарт Крайтон, главный специалист по вопросам клинической информации Лондонской службы скорой помощи. Внедрение электронных средств связи с врачами для Британии отнюдь не новшество, а скорее тенденция. Во время пандемии страна целиком перешла на систему так называемого "распределения": для того чтобы попасть к врачу - в частности терапевту, - пациент должен сначала дистанционно пройти консультацию со специалистом, и только потом тот предлагает обычный прием, если считает это необходимым. Так местные власти хотели снизить риски распространения коронавируса. В итоге 70 процентов визитов к доктору в королевстве стали осуществляться дистанционно. До пандемии этот показатель составлял 30 процентов. Лондону так понравилась эта система, что власти захотели оставить ее и после пандемии, но с возможностью для пациента самому выбирать формат приема.