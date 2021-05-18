Советское наследие: кто стал основным покупателем украинских БМП-1У

После распада СССР вновь созданные украинские вооруженные силы получили практически всю боевую технику трех бывших округов Советской армии. Одних боевых машин пехоты - более трех тысяч штук, причем БМП-1 - около 1800 единиц.

Часть из них порезали на металлолом, еще какое-то количество решили продать за рубеж. Большим спросом пользовались БМП-2, значительное число ушло в Африку, арабские страны, а вот "копейки" приобретали уже не так охотно.

Поэтому в конце 90-х началась модернизация такой устаревшей "брони" первого поколения. Разработчики решили избавиться от боевого отделения с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром", 7,62-мм ПКТ и пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса "Малютка".

Был разработан боевой модуль "Шквал", получивший 30-мм скорострельное орудие 2А42, спаренный пулемет, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 "Пламя". Для борьбы с танками предназначались ПТУР "Конкурс".

Корпус практически не переделывался, были только внедрены крылья-поплавки от БМП-2. Двигатель остался прежний - 300-сильный УТД-20, а поскольку масса осталась неизменной (около 13000 кг), то не поменялись и характеристики подвижности. По шоссе БМП-1У разгоняется до 65 км/ч.

После изготовления первых образцов, принявших участие в киевском параде в августе 2001 года, было объявлено, что для ВСУ планируется изготовить четыре сотни таких машин. Однако, как обычно бывает на Украине, дальше обещаний дело не продвинулось.

Небольшое число БМП закупила Туркмения, но они демонстрировались лишь на праздничных парадах, а также Грузия, потерявшая часть из них в ходе военной авантюры августа 2008 года.

Если верить зарубежным справочникам, то наибольшее количество приобрели сухопутные войска Чада, всего более сорока. Правда, некоторые военные эксперты считают это число завышенным, а украинские успехи на африканском рынке представляются им куда более скромными.