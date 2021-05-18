Спасти уникальную рощу, свой бизнес, заняться спортом и сохранить здоровье

Спасли уникальную рощу в рамках акции "Генеральная уборка". Повысить производительность труда на производстве. Заняться спортом и сохранить здоровье. А также о том, как облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями - поговорим поподробнее.
Рабочих научат не терять
Фабрика детских автокресел "Старт" в Рязанской области - крупнейший в России производитель этой продукции, здесь выпускают более 23 брендов.
И это не просто импортозамещение - детские автокресла из Рязани экспортируют в Европу. В сентябре 2020 года фабрика присоединилась к нацпроекту, теперь активная фаза с участием экспертов Регионального центра компетенций завершена. Итог - сокращение на 50 процентов времени протекания процессов, выработка выросла на 14 процентов.
"Наш рынок тяжелый, поэтому любой толчок роста мы рассматриваем в перспективе развития", - рассказал "РГ" председатель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок Иван Никитичев. Пилотным участком стал цех сборки детских удерживающих устройств "Апис". Главное новшество - изменение внутрипроизводственной логистики. Оказалось, что ранее в цехе было много лишних перемещений на дальнее расстояние.
Первоначально деятельность экспертов была встречена руководителями среднего звена в штыки: мол, мы лучше знаем техпроцесс. Но когда увидели эффект, энтузиазма по внедрению бережливого производства прибавилось. "Сейчас подбираем конвейерные линии для дальнейшего внедрения этих принципов. В ближайшие 2,5 года будем работать и на других участках. Для этого решили усилить проектный офис", - пояснил Никитичев.
За три года участия в нацпроекте "Повышение производительности труда" ярославская фабрика товаров для детей "7-я" планирует на треть ускорить выпуск изделий. Это позволит улучшить экономические показатели и в конечном итоге благоприятно отразится на доходах сотрудников.
Пока эксперты Федерального центра компетенций обследуют технологический процесс, выявляя узкие места. А персонал фабрики учится бережливым технологиям на Фабрике процессов. Ее открыли в феврале на "Автодизеле". Здесь сотрудников, желающих работать эффективнее, обучают сводить к минимуму потери рабочего времени, защищать репутацию предприятия, которая страдает из-за плохого качества продукции.
Обученный персонал получит рекомендации экспертов по оптимизации технологических процессов. Воплощать их в жизнь ярославцы будут самостоятельно. Процесс займет три года. За это время выпуск игрушек на фабрике увеличится как минимум на 10 процентов в год, на столько же вырастет производительность труда.
Здорово танцуете!
Акция проходила в обновленных и вновь построенных домах культуры. В рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в регионах успешно ведется их строительство и реконструкция.
Но "Культурный хоровод" вряд ли был столь многолюдным, если бы многие преподаватели танцев не получили господдержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
Начинающий предприниматель из шахтерского города Полысаево Кемеровской области Наталья Демчук обратилась в специальный муниципальный фонд и получила субсидию.
Сейчас у 37-летней Натальи два фитнес-зала, куда приходят десятки горожан от мала до велика. Девиз любителей фитнеса: "Быть здоровыми, красивыми, энергичными и жизнерадостными!" Достичь этого помогают танцевальные тренировки, jumping-фитнес на батутах, йога и стретчинг. Сейчас Наталья ищет специалиста по фитнесу для беременных. И хотят открыт первый в Полысаево детский летний лагерь. Лишь бы власти дали добро.
А в Урае - небольшом городе на Крайнем Севере - фитнес-клуб "Крылья" стал местной достопримечательностью. Он известен своими зажигательными танцевальными фитнес-марафонами. Часто устраивают их на городской площади.
Пандемия едва не довела до банкротства любимый клуб урайцев. Выручили программы помощи малому и среднему бизнесу. "Крылья" получили компенсацию за аренду помещений - почти 200 тысяч рублей. Муниципалитет делал отсрочки по аренде. Сейчас в "Крыльях" вовсю строят планы на будущее. "Мы расширяем направления", - рассказала руководитель клуба Наталья Чекчеева.
В Камчатском крае за шесть лет больше тысячи детей приобщились к современным танцам в центре ENERGY. Руководит им Василий Прочанкин. Танцор и тренер, он открыл клуб в 2015 году. Тогда в проекте Первого канала "Танцуй" он вошел в сотню лучших танцоров страны. Сегодня в клубе - около 300 детей.
В 2020-м Василий стал победителем регионального этапа конкурса "Лучший соцпроект" в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физкультуры и спорта".
Статус социального предпринимателя дает Василию возможность получить различные меры господдержки. В этом году Василий Прочанкин подал заявление на субсидии. Деньги нужны для ремонта помещений, где проходят занятия. А еще необходимо развивать дело.
Недавно подопечные Василия с победой вернулись из Владивостока. Команда танцоров 14-16 лет в составе студии танца Fortis отлично выступила в крупном международном турнире International Dance Competition ONLY TOP New Decade, заняв первое место в номинации "Эстрадный танец".
С тонометром - по жизни
Получить бесплатные консультации можно даже в торговых центрах. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" работают программы по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Например, жители свердловского Первоуральска могут оперативно проверить состояние своего организма в Центре здоровья.
Под работу специалистов, тестирующих здоровье, отведена половина седьмого этажа самой крупной поликлиники города. Здесь можно бесплатно проверить зрение, сдать анализ крови, измерить давление, объем легких, посетить стоматолога. Особое внимание уделено профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. "Я впервые увидела, какая часть сердца у меня здорова: аппарат окрасил ее в зеленый цвет. Остальные участки оказались желтыми. Это значит, нарушен ритм и не хватает кислорода", - призналась Валентина Пермякова. Она прошла обследование на кардиовизоре - аппарате, который позволяет выявить патологии в зачаточной стадии.
В Вологодской области повышен риск развития неинфекционных заболеваний среди жителей от 18 до 69 лет. Чуть более одной трети имеют повышенное артериальное давление. Поэтому в регионе уделяют много внимания профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Волонтеры в торговых центрах раздавали буклеты об опасности гипертонии и необходимости постоянно контролировать давление.
Акции прошли не только в Вологде и Череповце. Профилактические беседы с жителями Поселка имени Желябова Устюженского района провели в новой амбулатории, которая открылась в начале апреля. Здесь уже можно записаться на диспансеризацию. Сотрудники амбулатории говорили с посетителями об увеличении продолжительности жизни. Для чего надо постоянно контролировать давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.
Получить консультацию смогли и жители села Щетинское Череповцекого района, где открылся обновленный фельдшерско-акушерский пункт. Они смогли измерить давление и посоветоваться с медиком. Подобные акции прошли и в других амбулаториях и ФАПах.
Паркуйтесь бесплатно и без проблем
На портале Госуслуг в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" запущен сервис "Помощь при инвалидности онлайн". Онлайн можно и парковку оформить.
Колясочник из Пензы - 24-летний социальный педагог госуниверситета Иван Пчельников - четыре года назад получил права и ездит на авто на работу и учебу. На машине Иван уже много путешествовал - был в Москве, Сочи, Крыму. Как только был запущен Федеральный реестр инвалидов (сервис проверки транспортных средств, управляемых инвалидом или используемых для их перевозки), Иван в числе первых подал заявку на включение в него своего Opel. Свои данные отправил через портал Госуслуг.
"Но наклейку я на всякий случай пока оставил, - улыбается Иван, - Хотя спецреестр уже проверил. Когда прошлой осенью ездил в Санкт-Петербург, спокойно оставлял машину под знаком "Места для парковки инвалидов", вопросов ко мне не было. Конечно, это очень удобно - можно без проблем путешествовать по всей России. Причем я рад, что удобно не только мне, но и госавтоинспекторам - им остается лишь проверить реестр и продолжать спокойно трудиться".
А как рассказала "РГ" жительница Барнаула Ирина Яковенко, после травмы позвоночника прикованная к инвалидной коляске, Госуслугами она пользуется давно и плотно. Там и все документы на детей (Ирина - многодетная мама), и ее собственные - например, в цифровом формате очень удобно оформлять выплаты на приобретение технических средств реабилитации. "На Госуслугах есть точная информация, когда мне будут перечислены средства", - уточняет Ирина.
О новой цифровой услуге - внесение транспортного средства в единый специализированный реестр - Ирина знала с ноября прошлого года, но все никак не могла найти время, чтобы ей воспользоваться.
"Реестр - штука полезная: карточку, указывающую на то, что машина принадлежит инвалиду, каждый, кто захочет, может приобрести в магазине", - говорит Ирина. - А в электронный реестр транспортных средств, дающий право на парковку на выделенных местах, просто так не попадешь".
Были опасения, признается сибирячка, что при регистрации что-то пойдет не так, система будет подвисать. Поэтому Ирина откладывала знакомство с новой услугой.
Но в январе этого года ей пришлось поехать в аэропорт, а там для бесплатного въезда и парковки требуется внесение в реестр. Откладывать уже было нельзя, и Ирина взялась за дело. К ее удивлению, на внесение необходимых сведений она потратила всего две-три минуты! А ответ пришел уже через пару часов. Так что работой сервиса Ирина Яковенко вполне довольна.
Справка "РГ"
Новый сервис Федерального бюро медико-социальной экспертизы позволяет в режиме онлайн подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы или обжаловать ее заключение.
Можно внести изменения в программу реабилитации, получить справку об инвалидности, ее дубликат, копии акта и протокола экспертизы. На портале Госуслуг есть ссылка.
Покатилась колбаска
Работая в рамках нацпроекта "Производительность труда" на колбасных комбинатах, они находили в производственном процессе то, что мешает выпускать больше продукции. После устранения причин выработка поднималась на 10-12 и более процентов. Хорошая новость для любителей колбас.
Один из крупнейших на юге мясокомбинатов - "Каневской" - сумел увеличить выработку на 16 процентов. Правда, только по одной продукции. Но это только начало, говорят на комбинате. В передовики пока вышла колбаса "Краковская". Ее доля в общей выручке составляет 13 процентов.
По рекомендации экспертов изменили схемы производства, улучшили рабочие места, создали дополнительные фасовочные столы, тележки для перевозки пленки, устройства по дозированию воды. В итоге на 12 процентов снизили время изготовления колбасы. Теперь каждый сотрудник за час успевает изготовить ее на 16 процентов больше. "Были выявлены резервы производительности труда", - рассказал главный экономист комбината Владимир Костенко. Эффект составил три миллиона рублей.
Существенно повысило эффективность и крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Южного Урала - компания "Ромкор" (Челябинская область). "Мы начали с производства сосисок, доля которых в выпуске готовой продукции составляет 20 процентов", - поделился директор по развитию предприятия Дмитрий Чумаченко. Технологический анализ выявил на этом участке 176 проблем. Через три года здесь намерены увеличить производительность на 30 процентов, распространив культуру бережливого производства и философию непрерывного совершенствования на все участки.
Большие планы и у мясоперерабатывающего комбината "Владимирский стандарт" (Владимирская область). Рабочая группа займется воплощением советов экспертов в жизнь. Ожидается, что выручка увеличится на 15 процентов, производительность труда - на 10 (и будет расти ежегодно). "Проверяем все: от склада сырья до упаковки готовой продукции. Хронометрируем каждую операцию", - рассказал старший руководитель проектов Федерального центра компетенций Виктор Гартунг.
Проснулся - убери
В Уфе акция "Генеральная уборка" прошла в Непейцевском дендропарке, который имеет статус ботанического памятника природы. 200 лет назад его заложил уфимский дворянин Осип Непейцев. Одной из самых старых искусственных посадок является дубовая аллея со 142 деревьями.
Но ни особый статус, ни научная и историческая ценность не являются охранной грамотой. Парк притягивает не только желающих отдохнуть в тени деревьев, но и тех, кто не прочь, есть и пить, жечь костры и курить, не заботясь о чистоте. Следы такого "отдыха" здесь повсюду. Экологические субботники проводятся в дендропарке регулярно, и каждый раз вывозят горы мусора. Вот и участники акции за считаные часы собрали около 40 кубометров отходов, очистив около десяти гектаров парка.
По правилам акции, мусор разделяли, чтобы отправить на переработку. В условиях субботника это довольно сложная задача. Но с ней справились. И только уборкой дело не ограничилось. Члены Всероссийского общества охраны природы высадили 250 саженцев.
Жара под 35 градусов не отпугнула и челябинцев от участия в генуборке реликтового бора площадью около 12 квадратных километров. В субботнике приняли участие школьники, студенты и представители ветеранских организаций.
"Люди продолжали подходить даже под конец субботника, когда после трех часов работы на солнцепеке все начали уставать, - рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков. Убирали Изумрудный карьер, сообщил представитель движения "Детских и молодежных социальных инициатив" Павел Бубенков.
Там на территории диаметром в четыре километра всего одна контейнерная площадка. Естественно, не каждый до нее дойдет. "Так что не зря приехали. Было над чем поработать, - радовался Павел. - Как у Сент-Экзюпери: проснулся - прибери планету!"
Всего, по оценкам организаторов, к акции, организованной в рамках нацпроектов "Экология" и "Жилье и городская среда", в Челябинске присоединились более 500 человек. Собранные стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и алюминиевые банки прямо из бора направляли на переработку.
"Очень важно, что акцент в акции сделан на раздельном сборе мусора, - считает Виталий Безруков. - Надеемся, что почин активистов простимулирует многих наших горожан следовать этой очень полезной привычке".