Спасти уникальную рощу, свой бизнес, заняться спортом и сохранить здоровье

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Спасли уникальную рощу в рамках акции "Генеральная уборка". Повысить производительность труда на производстве. Заняться спортом и сохранить здоровье. А также о том, как облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями - поговорим поподробнее.