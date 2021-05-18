СМИ: Вашингтон может отказаться от санкций против "Северного потока-2"

Вашингтон планирует отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию. А также от ограничений в отношении исполнительного директора этой компании Маттиаса Варнига. Об этом 18 мая сообщает новостной портал Axios, ссылаясь на два источника.

Как отмечено в статье, США не хотят портить отношения с Берлином из-за газопровода, а также - из-за "национальных интересов США".

При этом некоторые другие участники строительства газопровода, в частности несколько российских судов, могут попасть под ограничения. Отчет со списком компаний-участников строительства, которые подпадают под санкции, будет в ближайшее время отправлен в Конгресс, отмечается в публикации.